El artista Francesc Torres inicia este martes el ciclo sobre el mundo de la cultura 'Otras miradas'

Francesc Torres - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado un nuevo ciclo de encuentros y conferencias bajo el título 'Otra Mirada', que se iniciará este martes 21, a las 18.30 horas, en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), con la presencia del artista Francesc Torres, Premio Nacional de Artes Visuales.

Esta nueva propuesta contará con una importante nómina de artistas y creadores de distintas disciplinas que reflexionarán sobre el mundo de la cultura en distintos espacios culturales de Santander.

Esta iniciativa está dirigida y coordinada por Raquel Martín, gestora cultural.

Tras la intervención de Torres, las próximas sesiones contarán con la presencia de Amanda de la Garza, subdirectora artística del Museo Reina Sofia de Madrid, Tania Pardo, directora del Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), y el artista visual Pedro Núñez.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha explicado que el ciclo nace con el objetivo de ampliar y descentralizar la oferta cultural, dotando de nuevos contenidos a los espacios culturales y convirtiéndolos "en lugares vivos de encuentro, reflexión y diálogo".

"A través de una programación que combina distintas disciplinas y enfoques, el ciclo propone repensar el arte, la cultura y su papel en la sociedad contemporánea", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que esta iniciativa apuesta por acercar al público algunas de las voces más relevantes del panorama artístico y reflexivo, generando espacios donde el pensamiento crítico pueda desarrollarse de forma abierta y accesible.

Al respecto, ha destacado la importancia de que los museos y centros culturales "no solo custodien patrimonio, sino que produzcan contenido, ideas y debate".

El artista Francesc Torres, Premio Nacional de Artes Visuales y Premio Velázquez de Artes Plásticas 2024, entre otros galardones, es uno de los creadores españoles con mayor proyección internacional.

Ha realizado exposiciones individuales en varios de los más prestigiosos museos del mundo, especialmente en Estados Unidos, donde residió y reside aún varios meses al año.

Así, su obra ha estado expuesta individualmente en el Whitney Museum de Nueva York, el Institute of Contemporary Art de Los Ángeles o el Illinois Center de Chicago, entre otros.

En 1991, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía realizó una retrospectiva de Torres, bajo el título 'La cabeza del dragón'.

Y sus obras son parte de la colección permanente de diversos museos de Estados Unidos, México, y Europa.

'La Caja Entrópica', el proyecto de Francesc Torres que da nombre a este encuentro hace hincapié en la función preservadora de los museos; Torres explora la colisión entre la historia y la cultura reflexionando, al mismo tiempo, sobre la naturaleza de los museos.