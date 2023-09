Los asesores fiscales defienden la unión fiscal para la UE

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los asesores fiscales defienden que la unión económica europea tiene que ser también una unión fiscal, no solo por armonización y justicia, sino también por pragmatismo, para que las empresas del continente puedan ganar tamaño.

Así lo ha señalado el delegado territorial de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) en Cantabria, Jesús Pereda, con motivo de las Jornadas Fiscales que organiza la demarcación territorial de Cantabria y que reúnen este lunes y martes en el Palacio de La Magdalena de Santander a varios expertos en fiscalidad del país.

El proyecto tributario en el seno de la presidencia de España de la Unión Europea es una de las cuestiones que abordará mañana en este encuentro el delegado especial de la Agencia Tributaria en Cantabria, Miguel Cárcaba.

En este sentido, Pereda ha avanzado la importancia de la unión fiscal en Europa. "Una empresa que se instala en California y vende en Carolina del Norte seguro que tiene una tributación muy simple, no se considera prácticamente exportar, sino que está dentro del territorio común. En Europa todavía eso no pasa: un español que está vendiendo en Portugal ya le conlleva una problemática añadida en materia fiscal".

El delegado de la AEDAF en Cantabria ha subrayado que este hecho "va en contra del libre movimiento de mercados y capitales y redunda en que las empresas sean más pequeñas que en Estados Unidos".

Por ello, la unión económica europea "tiene que ser también una unión fiscal, pero no solo por armonización, también por pragmática".

El curso, que se celebra desde hace más de 30 años, ha sido organizado por la delegación territorial cántabra, al ser año electoral en AEDAF, y versa sobre la importancia de la política fiscal en el desarrollo económico público y privado.

La jornada pretende ser un punto de intersección entre fiscalistas y funcionarios, "donde se pone en común lo que ve la parte que representa a los contribuyentes y la representa la Administración".

En este sentido, Pereda ha explicado que AEDAF es "un catalizador" para que se produzca un intercambio de opiniones entre Administración y administrados, siendo los profesionales fiscalistas "neutrales".

"Aunque representamos a los administrados, tenemos una responsabilidad frente a la Administración porque, al final, si no se recaudan impuestos, no funciona el sistema. Y lo que buscamos es que se haga de forma eficiente pero también justa: que se castigue a los malos pero que no pagen justos por pecadores", ha indicado.

Al respecto, ha apuntado que la política de la ADEF es "que se presiga el fraude, pero lo que está mal es que, por perseguir el fraude, a veces salen damnificados inocentes", por ejemplo cuando hay un cambio de criterio con los impuestos.

La cita sobre fiscalidad ha contado este lunes con la presencia del presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco; y la directora de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT), Ana Madrazo, y este martes acudirá el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Los expertos debaten sobre algunos de los temas más importantes de la actualidad del sector, como el proyecto tributario europeo, las novedades jurisprudenciales del Impuesto sobre Sociedades o el estado actual del régimen de transmisión patrimonial tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Las jornadas han sido inauguradas por la directora de la ACAT, el delegado territorial de AEDAF en Cantabria, y la vocal responsable de Demarcaciones Territoriales de AEDAF, Arancha Yuste.