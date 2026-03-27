Astillero acoge este sábado el III Concurso Nacional Monográfico de Perro de Agua del Cantábrico - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos del Perro de Agua del Cantábrico, en colaboración con el Ayuntamiento de Astillero, celebrará este sábado, 28 de marzo, el 'III Concurso Nacional Monográfico de Perro de Agua del Cantábrico' que tendrá lugar a partir de las 11.00 horas en la Plaza del Mercado.

En este encuentro se darán cita numerosos ejemplares de esta raza autóctona con el objetivo de visibilizar y poner en valor este can ligado a la historia y tradición marítima de la región, en labores como la recogida de peces, el transporte de cabos entre embarcaciones o la vigilancia en puerto.

Catalogada como raza independiente en 2011, aunque sin reconocimiento internacional, su presencia ha descendido progresivamente y en la actualidad está en peligro de extinción. En Cantabria existen alrededor de 160 ejemplares.

Por ello, el concejal de Medio Ambiente, Óscar Osorio, ha señalado en nota de prensa que este tipo de iniciativas "son fundamentales para dar a conocer y proteger una raza que forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia ligada al mar", y ha invitado a vecinos y visitantes a participar en el evento.