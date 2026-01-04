Astillero celebrará el domingo 18 su quinto Paseo Perruno - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Astillero celebrará el domingo 18 de enero, a las 11.00 horas, el quinto Paseo Perruno, una propuesta pensada para que los vecinos compartan una mañana "diferente, saludable y divertida" en compañía de sus mascotas.

La jornada comenzará en el Redondel y seguirá un recorrido circular que discurrirá por el entorno natural de las Marismas Negras.

El itinerario está planteado para que sea cómodo y accesible, y favorecer así la participación de personas de todas las edades, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Entre las novedades de esta edición está que el recorrido contará con un punto de avituallamiento a mitad de camino que coincidirá con una de las nuevas fuentes de agua instaladas recientemente.

Y es que las nuevas fuentes se han distribuido en varios puntos del municipio, facilitando el día a día de quienes pasean, hacen deporte o lo recorren en compañía de sus animales.

Una medida que contribuye a un espacio público "más cómodo, saludable y acogedor", y que refuerza la apuesta por un Astillero cada vez "más amable y pet friendly".

Para finalizar la jornada tendrá lugar un sorteo de regalos entre todos los participantes.

El Consistorio ha incidido en que las mascotas deberán ir atadas con correa durante todo el recorrido, con el fin de garantizar una participación segura y agradable para todos.

La inscripción es gratuita y puede realizarse hasta completar aforo a través del formulario habilitado en el siguiente enlace: https://forms.gle/N27ViwukgRgnyBMY8