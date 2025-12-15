Astillero y Guarnizo instalan un nuevo sistema de videovigilancia inteligente - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha comenzado esta semana la instalación de un amplio despliegue de cámaras de seguridad y control inteligente en Astillero y Guarnizo con el fin de reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta del municipio.

Según ha informado este lunes el Consistorio, las ubicaciones se han definido en base a la experiencia y el criterio operativo de la Policía Local y la Guardia Civil, y se han priorizado puntos estratégicos para aumentar la vigilancia y la eficacia en la actuación ante incidencias.

Además de aportar información clave para el trabajo policial, el sistema tiene un importante efecto disuasorio, dificultando la actuación de quienes pretenden cometer delitos o conductas incívicas. El objetivo es "más tranquilidad para los vecinos y más herramientas para quienes velan por la seguridad", ha indicado la Administración local.

El despliegue incorpora cámaras inteligentes con tecnología de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) y crea un anillo de control en los principales accesos. En ocho puntos se instalan dos cámaras por ubicación: una para lectura de matrículas (entrada y salida) y otra para visión general del tráfico.

Por su parte, la Policía Local contará con un centro de control actualizado, con visualización en tiempo real, alertas de vehículos de interés (robados, sin seguro, investigados, etcétera) y herramientas de búsqueda avanzada para investigaciones rápidas por horarios, zonas o itinerarios.

El sistema permitirá además análisis estadísticos sobre volumen de tráfico, rutas de entrada y salida, velocidad media y niveles de polución, lo que facilitará la toma de decisiones para mejorar la movilidad y la calidad de vida.

La instalación cumple con la certificación GDPR ISDP:10003:2018 al incorporar un cifrado seguro de comunicaciones, control estricto de accesos y eliminación automática de datos conforme a los plazos legales. Los equipos están certificados por el Centro Criptológico Nacional (CCN) como Productos Cualificados para categoría ENS Alta.

Las cámaras se instalan en puntos estratégicos como la rotonda de acceso de La Trainera, la rotonda del Peregrino, calle San José, rotonda de Cisterna Cobo, faro Victoria (en Guarnizo) y acceso por Ramón y Cajal.

Con esta actuación, Astillero y Guarnizo "dan un salto en seguridad y aceleran la transformación del municipio: más prevención, más control y más capacidad de respuesta para proteger lo que importa, la tranquilidad de los vecinos", ha finalizado el Ayuntamiento.