Astillero lanza un mapa interactivo del Black Friday para localizar los comercios que participan en la campaña

ASTILLERO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha lanzado un mapa interactivo del Black Friday para ayudar a los vecinos a recorrer el municipio de forma sencilla y localizar todos los comercios que participan en la campaña. Una propuesta pensada para fomentar las compras en el pequeño comercio local y para que cada vecino pueda organizar su propia ruta de descuentos y promociones durante estos días.

Disponible en redes sociales, el mapa reúne, de un vistazo, la ubicación de más de una veintena de tiendas, establecimientos y servicios que se han sumado al Black Friday en Astillero y Guarnizo. Diseñado para ser práctico y visual, permite planificar un recorrido cómodo por las principales calles comerciales del municipio, ha informado este viernes el Consistorio.

El concejal de Comercio y Hostelería, Alejandro Polo, ha señalado que el comercio del municipio "tiene muchísimo que ofrecer y este mapa pretende ponerlo aún más fácil. Queremos que los vecinos disfruten del Black Friday, descubran nuevos negocios y encuentren grandes oportunidades sin necesidad de salir del pueblo".

El Ayuntamiento anima a todos los vecinos a consultar el mapa, seguir la ruta propuesta y aprovechar unas fechas en las que Astillero y Guarnizo se convertirán en un gran circuito comercial lleno de actividad, promociones y ambiente.