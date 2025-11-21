Astillero lanza un mapa interactivo del Black Friday para localizar los comercios que participan en la campaña

Ruta del Black Friday del muncipio de Astillero
Ruta del Black Friday del muncipio de Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 21 noviembre 2025 9:50

ASTILLERO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha lanzado un mapa interactivo del Black Friday para ayudar a los vecinos a recorrer el municipio de forma sencilla y localizar todos los comercios que participan en la campaña. Una propuesta pensada para fomentar las compras en el pequeño comercio local y para que cada vecino pueda organizar su propia ruta de descuentos y promociones durante estos días.

Disponible en redes sociales, el mapa reúne, de un vistazo, la ubicación de más de una veintena de tiendas, establecimientos y servicios que se han sumado al Black Friday en Astillero y Guarnizo. Diseñado para ser práctico y visual, permite planificar un recorrido cómodo por las principales calles comerciales del municipio, ha informado este viernes el Consistorio.

El concejal de Comercio y Hostelería, Alejandro Polo, ha señalado que el comercio del municipio "tiene muchísimo que ofrecer y este mapa pretende ponerlo aún más fácil. Queremos que los vecinos disfruten del Black Friday, descubran nuevos negocios y encuentren grandes oportunidades sin necesidad de salir del pueblo".

El Ayuntamiento anima a todos los vecinos a consultar el mapa, seguir la ruta propuesta y aprovechar unas fechas en las que Astillero y Guarnizo se convertirán en un gran circuito comercial lleno de actividad, promociones y ambiente.

