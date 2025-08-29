Atendidos más de 1.500 turistas extranjeros en el centro abierto en Noja en 2022

SANTANDER 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) de Noja ha atendido a más de 1.500 personas desde su inauguración, en 2022. Fue el primer centro de estas características en abrir en la cornisa cantábrica y es el único que hay en el norte del país.

De esa cifra global, 1.017 consultas se han realizado entre el 1 de marzo de 2024 y el 22 de agosto de este año, y han sido formuladas por visitantes de 24 nacionalidades distintas

El SATE, que forma parte del Plan de Turismo Seguro de la Guardia Civil, está abierto todos los días entre las 09.00 horas y las 20.00 horas. Los turistas de otros países pueden presentar denuncias o demandar información en su idioma, ya que los agentes que les atienden en estas instalaciones hablan inglés y francés y además hay formularios en diferentes lenguas.

Se trata de "un ejemplo de éxito" fruto de la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de Noja, que trabajan de forma conjunta para ofrecer "un buen servicio" a los "muchos" turistas extranjeros que vienen a Cantabria, ha destacado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, durante una visita al centro.

Allí ha puesto en valor este SATE, que forma parte de un proyecto de cooperación entre el Ministerio del Interior, la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Noja, así "el esfuerzo constante" del instituto armado por la innovación para "dar una mejor respuesta de seguridad" a los ciudadanos

Casares ha agradecido también la presencia durante julio y agosto de dos gendarmes franceses que realizan tareas de patrulla junto a los agentes de Benemérita, y que "son muy útiles" a la hora de poder comunicarse con turistas extranjeros.