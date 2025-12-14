Los autobuses de Santander serán gratis durante las tardes de Navidad - AYUNTAMIEN TO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los viajes en los autobuses del servicio municipal de transportes urbanos de Santander (TUS) serán gratis durante las tardes de Navidad, concretamente desde el lunes, 22 de diciembre, hasta el 5 de enero, ambos incluidos.

Una Navidad más, esta medida se aplicará desde las 18.00 a las 22.00 horas, en toda la red de líneas, con el objetivo de fomentar los desplazamientos sostenibles y reducir el uso del vehículo privado, para mejorar la fluidez del tráfico y facilitar la movilidad en estas fechas, ha informado el Ayuntamiento.

Además, la medida quiere servir de apoyo al comercio y la hostelería, incentivando las compras y el consumo en el municipio, y sensibilizar también a los ciudadanos sobre las ventajas de la movilidad sostenible.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha asegurado que el TUS ofrece un medio de transporte "muy cómodo" para realizar las compras, disfrutar de la programación lúdica y moverse por Santander en Navidad.

Además, como cada año, el servicio establecerá horarios especiales en los días centrales de la Navidad con el objetivo de favorecer la conciliación de los trabajadores del TUS y adecuarlos a las necesidades de los vecinos en fechas como Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.