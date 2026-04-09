Autorizada la convocatoria de subvenciones por 1,3 millones del programa de FP 'Talento y Empleo' para automoción

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SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria para 2026 de subvenciones del programa 'Talento y Empleo: formación profesional a medida de las empresas en sectores estratégicos', en el ámbito de la automoción, con una financiación de carácter plurianual (2026-2028) que ascenderá en su conjunto a 1,3 millones de euros.

Según ha informado el Ejecutivo, este programa nace con vocación de ofrecer una formación adecuada a los trabajadores en empresas de sectores estratégicos de Cantabria para fomentar su cualificación y reciclaje profesional, incidiendo en aquellas tareas que requieren una adaptación a los cambios en los procesos productivos y que se ven directamente afectados por los avances tecnológicos.

El programa incluye a trabajadores fijas-discontinuas, trabajadores con contratos a tiempo parcial y también a desempleados que puedan incorporarse en el futuro en dichas empresas.

Esto conllevará que los planes formativos a financiar se compongan no solamente por acciones formativas específicas de la profesión o sector, sino también de otras que aporten, refuercen y, en su caso, actualicen las competencias transversales digitales de los participantes.

Por otra parte, en el área de Educación, Educación, Formación Profesional y Universidades, el Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en el Parlamento de Cantabria donde hoy se debaten las enmiendas a la totalidad de PSOE y Vox al proyecto de Presupuesto General de 2026, se ha autorizado el decreto por el que se aprueba la aceptación de la cesión gratuita de uso de la finca ofrecida por el Obispado de Santander con destino el IES Nuestra Señora de los Remedios, en Astillero.

Ello posibilitará que el instituto imparta la materia de educación física y los recreos del alumnado. La cesión será por 20 años y la Consejería de Educación asume el mantenimiento y conservación de la finca.

En Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se han autorizado los convenios entre el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos de Santiurde de Reinosa, Soba y Villafufre para la prestación de determinados servicios de recogida y transporte de residuos municipales.

De este modo, la comunidad autónoma asume la prestación de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos municipales y su traslado hasta la planta de transferencia o de gestión final.

Entre ellos está la recogida de la fracción resto y su transporte; la recogida de biorresiduos y su transporte hasta planta de transferencia; la recogida separada de residuos de envases y de cartón y su transporte a plantas de clasificación y separación o, en su caso, a plantas de gestión final; la recogida separada de residuos textiles; la recogida separada de residuos de plásticos de uso agrario, y la recogida separada de aceites vegetales usados. Además, la Consejería de Fomento, a través de MARE, llevará a cabo campañas de concienciación y comunicación sobre estos servicios.

Por su parte, los ayuntamientos pondrán a disposición del Gobierno los espacios para la instalación de los medios necesarios para la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos, y colaborarán con el Ejecutivo en promover el adecuado uso, mantenimiento y limpieza de esos medios.

Finalmente en Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se ha autorizado la celebración del convenio entre el Ministerio de Igualdad y Cantabria para la prestación del servicio telefónico de información, atención y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra las mujeres.