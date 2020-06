Santander desestima las alegaciones de la adjudicataria de la limpieza contra las sanciones

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha desestimado las alegaciones presentadas por la adjudicataria del servicio de limpieza urbana, la UTE Santander Viva y Limpia II, contra la incoación de varios expedientes sancionadores por deficiencias en la prestación del servicio que van desde el mantenimiento de las papeleras al de los contenedores, pasando por la funcionalidad de la plataforma.

Se trata de sanciones, que todavía puede recurrir la adjudicataria, por incumplimientos "puntuales", pero si persisten, se exigirá su cumplimiento íntegro que si no se acomete podría llevar a la rescinsión del contrato, que asciende a 15,9 millones de euros anuales más IVA y del que todavía quedan "casi cuatro años", ya que es por diez años (159 millones más IVA) y comenzó a ejecutarse en 2014.

La desestimación de las ocho alegaciones de la UTE y la inadmisión del recurso de alzada de la misma por expedientes sancionadores se aprobó ayer en Junta de Gobierno local PP-Cs, de la que ha informado hoy en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti (Cs).

El concejal ha afirmado que la UTE "lleva años generando descontento con su servicio" pues la ciudad "no tiene los niveles de limpieza exigidos".

Ceruti ha explicado que desde 2018 se han advertido incumplimientos de contrato pero "solo en vísperas de las anteriores elecciones se incoraron unos pocos expedientes" contra ellos, y "solo después de las elecciones" se han incoado más, algunos de ellos en tramitación, impulsados por Ciudadanos, que ha pedido "más exigencia en el contrato".

"Lo primero que hicimos al llegar fue revisar este contrato porque habíamos denunciado que no se estaba cumpliendo y detectamos una serie de incumplimientos", ha recordado, subrayado que la empresa debe cumplir el contrato. "Los contratos se pagan, los contratos se cumplen".

Los expedientes sancionadores abiertos son por el deficiente funcionamiento de la líena de atención al cliente, con una penalización máxima de 1.500 euros (falta leve), que ya se puede ejecutar.

El resto de expedientes son faltas graves, con una penalización máxima de 6.000 euros, y se refieren a un modelo de contenedor diferente del ofertado; deficiente estado de mantenimiento, limpieza y vaciado del parque de papeleras; capacidad de vertido del parque de contenedores de residuos orgánicos de quice rutas pues es inferior en 439.200 litros respecto a lo ofertado; y deficiencias en las funcionalidades de la plataforma de gestión del servicio.

El resto, también con sanciones máximas de 6.000 euros, se refiere al deficiente estado de mantenimiento de los contenedores asociados las rutas 6, 15, 3 y 9.

A estos expedientes se suman otros tres abiertos que aún no han sido aprobados por la Junta de Gobierno Local y podría haber más, ha señalado Ceruti, que ha asegurado que Ciudadanos exigirá "el cumplimiento íntegro del contrato o sino la rescisión del contrato" puesto que si hay incumplimento por una de las partes éste se puede resolver.

"No es fácil pero no debe quedar el menor resquicio de duda de que el que no cumple se enfrenta a esta posibilidad: cuando se adjudica un contrato es para cumplirlo, no para cumplirlo como les dé la gana".

El caso del servicio de limpieza urbana es diferente al de parques y jardines pues en este segundo el contrato está prorrogado, pero en el primero el contrato está vivo "y se puede exigir sin discusión jurídica el cumplimiento".

OTROS ACUERDOS

Por otra parte, en Contratación, se ha aprobado la adjudicación del contrato de obras de adecuación de la instalación eléctrica del Mercado de La Esperanza a Control y Montajes Industriales, S.A. por 364.064 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Se incluye la renovación de la instalación eléctrica en zonas públicas y comunes de la planta baja y una nueva iluminación ornamental, entre otras actuaciones.

También se ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de mejora de la movilidad entre las calles Jesús de Monasterio y Alta, acceso al Cabildo, cuya finalización estaba prevista para el 25 de julio y que finalmente será el 8 de noviembre. El contratista ha alegado los efectos de la crisis del Covid-19 en la suspensión de las obras y en el suministro de material así como los retrasos del micropilotaje en Navidad.

En Fomento se ha aprobado el proyecto de renovación urbana de las calles La Paz y Francisco de Quevedo, que se desgajó del de mejora de Isabel II.

Además, se ha aprobado provisionalmente la concesión de 25 ayudas para la realización de obras de primera instalación de ascensores por 499.078 euros. Con este dinero se consume el total anual si bien el Plan de Choque municipal contra el Covid-19 ha acordado ampliar la partida.

Finamente, entre otros asuntos, se ha aprobado la concesión de 88 ayudas, por importe total de 86.092 euros, para paliar los efectos de la crisis del COVID-19 sobre emprendedores y micropymes. Están incluidas en el Programa II, cuya dotación es de 500.000 euros, que contempla subvenciones de hasta el 50% del coste del alquiler con un máximo de 1.200 euros.