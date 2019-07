Ayuntamiento de Castro pide a los ciudadanos que no usen aún la pista de PumpTruck

Publicado 12/07/2019 14:01:11 CET

El bipartito PSOE-Cs denuncia que la forma en que se ha gestionado la actuación por el anterior equipo de Gobierno no ha sido la habitual

CASTRO URDIALES, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castro Urdiales, en el que gobierna la coalición PSOE-Cs, ha pedido a los ciudadanos que "no utilicen" aún la pista de PumpTruck construida en la parcela municipal de la Avenida de España junto al instituto 8 de marzo por encargo del anterior equipo de Gobierno (CastroVerde) porque todavía no está recepcionada por la forma, a su juicio, no habitual, en la que se ha gestionado la misma.

El Consistorio ha explicado que la pista "supuestamente está terminada", según le ha trasladado la empresa que ha ejecutado la obra, si bien por el momento se encuentra vallada y "no está permitido su uso porque es necesario recepcionar las obras por parte del Ayuntamiento y abrirla al uso público".

En este sentido, ha señalado que por la forma no habitual en la que gestionó el anterior equipo de Gobierno esta actuación, ha hecho que ningún técnico "se quiera responsabilizar" de algo que, según el actual equipo de Gobierno, "no han visto ni seguido".

Y es que, según ha denunciado el actual equipo de Gobierno, toda la actuación fue promovida por el anterior concejal de Deportes, Humberto Bilbao (CastroVerde).

Según ha apuntado, fue el propio concejal el que solicitó las ofertas, solicitó la fiscalización del gasto por la Intervención del Ayuntamiento e hizo la propuesta de contratar a la empresa que ha realizado las obras, algo que se llevó a cabo a través de un decreto de Alcaldía de 7 de mayo de este año, a menos de tres semanas de las elecciones municipales por importe de casi 48.000 euros, que ponía como responsable del contrato al propio edil.

Además, señala que para la ejecución de la obra se alquiló maquinaria por casi 10.000 euros y se compró material de cantera por más de 5.000 euros.

El actual equipo de Gobierno ha expresado su "sorpresa" por cómo se ha gestionado el expediente de la obra. "Esta forma de actuar no es la habitual en ningún contrato de obras que se realiza en el Ayuntamiento".

Ha señalado que "lo normal" hubiera sido que el concejal de Deportes indicara a los técnicos municipales su deseo de construir la instalación de Pumptruck en la parcela de la Avenida de España y que sean técnicos municipales los que se encarguen de informar sobre la adecuación de la instalación para el lugar en la que se pretende construir; que sean éstos los que soliciten ofertas, informen sobre las mismas y elaboren la propuesta de contratación para la firma del edil y posterior Decreto de Alcaldía.

"Y algo que debe ser lo normal, y por lo que siempre ha abogado Castroverde, que es nombrar como responsable del contrato a un técnico municipal, no a un concejal", ha aseverado.

También ha denunciado que no hay un presupuesto desglosado, algo que debe ser, a su juicio, "lo mínimo que se debería haber exigido en un trabajo de estas condiciones".

El equipo de Gobierno ha señalado que "nada de esto se ha hecho" y ha recordado que ahora el responsable del contrato ya no es concejal del Ayuntamiento tras la celebración de las elecciones locales. "Ni siquiera el anterior Alcalde es concejal de la nueva Corporación", ha aseverado.

"Desde el nuevo equipo de Gobierno estamos trabajando en intentar solucionarlo porque es un trabajo que ha ejecutado una empresa contratada por el Ayuntamiento. Mientras tanto se solicita a los ciudadanos que no utilicen estas instalaciones. Si lo hacen es bajo su propia responsabilidad porque la instalación está vallada y no se permite el acceso y el uso de la misma", ha advertido.