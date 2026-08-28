El Ayuntamiento destina 322.000 euros a la ampliación del parque infantil y la zona deportiva de Camargo

Visita de autoridades a la zona del parque infantil y la zona deportiva de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo tiene en licitación las obras de ampliación del parque infantil y la zona deportiva situados en el área recreativa de la pedanía de Camargo, con un presupuesto base de 321.945 euros, IVA incluido.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 2 de septiembre y, una vez adjudicado y formalizado el contrato, el plazo previsto para la ejecución será de cuatro meses.

El proyecto permitirá renovar y ampliar este espacio, próximo a las piscinas municipales, las pistas de tenis y la pista polideportiva, para ofrecer a las familias una zona de ocio "más moderna, accesible, segura y adaptada a usuarios de diferentes edades y capacidades".

Así lo que ha manifestado en nota de prensa el alcalde, Diego Movellán, que ha indicado que esta actuación permitirá "mejorar de manera integral uno de los principales espacios recreativos y deportivos" del municipio.

Movellán, quien ha visitado la zona junto al presidente de la Junta Vecinal, Ramón Mazo, y la edil responsable de Proyectos e Infraestructuras, Marian Rovira, ha apuntado que el proyecto "no se limita a retirar y sustituir los juegos existentes", sino que plantea una "reorganización de todo el espacio", e incorporará nuevas propuestas de ocio y deporte, recorridos accesibles, espacios de descanso y zonas de sombra.

NUEVA ÁREAS DE JUEGOS, TIROLINA Y PÉRGOLA

La intervención contempla la creación de una nueva área de juegos infantiles y de una pista multideporte de 6x10 metros.

Entre los elementos previstos destaca un gran castillo infantil de 5,64 metros de altura, fabricado en madera de robinia y acero galvanizado y dotado de torres, pasarelas, redes de trepa y toboganes.

Asimismo, se contempla la instalación de una tirolina individual con rampa, un balancín múltiple inclusivo y un columpio combinado compuesto por dos asientos individuales y una cesta nido.

Los nuevos juegos estarán adaptados a diferentes rangos de edad y capacidades, con el objetivo de favorecer la interacción social y el juego cooperativo entre los niños, ha detallado el Consistorio.

La zona infantil se asentará sobre una nueva solera de hormigón armado y contará con un pavimento continuo de caucho, diseñado para absorber los impactos y aumentar la seguridad frente a posibles caídas.

Este revestimiento cumplirá la normativa vigente y se ejecutará en colores vivos para reforzar el carácter lúdico y atractivo del recinto.

El proyecto incluye también la instalación de una pérgola de madera de 6x3 metros que proporcionará sombra, así como seis nuevos bancos de polímero reciclado y una papelera de forja. Estos elementos permitirán crear espacios "más confortables" para el descanso y la estancia de las familias.

La actuación reorganizará además los recorridos interiores mediante un camino peatonal central que facilitará el acceso desde diferentes puntos del área recreativa.

Este itinerario se integrará en el entorno y mejorará la conexión entre las distintas instalaciones.

Asimismo, se reforzará el alumbrado público mediante la instalación de tres nuevos puntos de luz en las zonas que actualmente presentan menor visibilidad.