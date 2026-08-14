El Ayuntamiento de Escalante incorpora una furgoneta eléctrica para mejorar la prestación de servicios y la movilidad

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, visita Escalante. - GOBIERNO DE CANTABRIA

ESCALANTE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha visitado este viernes el Ayuntamiento de Escalante donde ha presentado el nuevo vehículo municipal adquirido por el consistorio con financiación autonómica y que permite reforzar los servicios públicos y la movilidad en este municipio.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha detallado que trata de una furgoneta eléctrica, que ha supuesto una inversión del Gobierno de 36.554 euros y que está destinado a usos múltiples y a mejorar la movilidad de los distintos servicios municipales.

"Es una medida innovadora, muy demandada por los pequeños municipios, que pusimos en marcha en el presupuesto de 2024 para que los ayuntamientos más pequeños puedan contar con medios que hoy en día son necesarios para prestar múltiples servicios dentro de su territorio municipal en beneficio de sus vecinos", ha señalado la consejera.

El Ejecutivo financia esta línea con ayudas de hasta 40.000 euros por vehículo y, durante los tres años de aplicación de la medida, ha destinado ya más de 900.000 euros, de los que se han beneficiado 25 ayuntamientos en riesgo de despoblamiento, bien para adquirir su primer vehículo municipal o para renovar un parque móvil obsoleto.

La consejera de Presidencia ha explicado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es seguir extendiendo esta iniciativa durante la presente legislatura.

"Nuestra intención es que antes de que finalice la legislatura al menos el 60 por ciento de los municipios en riesgo de despoblamiento dispongan de parque móvil para la prestación de servicios de calidad a sus vecinos", ha dicho Urrutia.

La adquisición de este vehículo se suma a las distintas actuaciones impulsadas por la Consejería de Presidencia en Escalante durante la legislatura, que elevan la inversión en el municipio a más de 350.000 euros.

Durante la visita, Urrutia se ha comprometido a estudiar otras necesidades planteadas por el Ayuntamiento, entre ellas la renovación del parque de La Cagiga.

"Somos un Gobierno municipalista que apuesta por la mejora permanente de los servicios públicos en el territorio", ha concluido la consejera de Presidencia.