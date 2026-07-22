El Ayuntamiento inicia el derribo de tres edificios de la calle San Pedro

Calle San Pedro - EUROPA PRESS

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha comenzado los trabajos de demolición de los edificios situados en los número 6, 8 y 10 de la calle San Pedro, en el barrio de El Cabildo, una actuación que supone un nuevo avance dentro de la estrategia municipal de regeneración de esta zona histórica de la ciudad.

Así lo ha informado este miércoles el concejal de Fomento y Vivienda, Agustín Navarro, que ha precisado que la intervención se ejecuta de forma subsidiaria y por el procedimiento de emergencia, tras los informes técnicos municipales que concluyen que los inmuebles presentan un avanzado estado de abandono y unas condiciones estructurales que comprometen su estabilidad.

En concreto, los edificios número 8 y 10 han sido declarados en situación de ruina inminente, mientras que el número 6 cuenta con declaración de ruina económica y ha finalizado el plazo concedido a la propiedad para proceder a su demolición.

Asimismo, los técnicos advierten de que, aunque aparentemente las tres edificaciones disponen de estructuras independientes, existe una elevada probabilidad de que compartan esfuerzos estructurales, por lo que la demolición aislada de cualquiera de ellas incrementaría significativamente el riesgo sobre las restantes. Por este motivo, la solución técnicamente más adecuada consiste en ejecutar un derribo conjunto, ha explicado el edil.

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Palomera Obras y Proyectos, y la coordinación de seguridad y salud corre a cargo del arquitecto técnico Javier Diego Montero.

Esta actuación se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento con la recuperación integral de El Cabildo, uno de los barrios con mayor valor histórico y patrimonial de Santander.

Situado a escasos metros de la Catedral y del centro urbano, El Cabildo constituye el primer crecimiento extramuros de la antigua Puebla Vieja medieval y conserva parte de la trama urbana original de la ciudad. Sin embargo, las transformaciones urbanísticas del siglo XX, especialmente tras el incendio de 1941, junto con décadas de deterioro y despoblación, provocaron el progresivo abandono de numerosos inmuebles, muchos de ellos en estado de ruina.

El Ayuntamiento impulsa desde hace años distintas actuaciones destinadas a su regeneración urbana, combinando intervenciones sobre el espacio público, la mejora de la movilidad, la recuperación del patrimonio edificado y el desarrollo de nuevas promociones residenciales que contribuyan a devolver actividad y población a este entorno histórico.

Entre ellas figuran las actuaciones ya desarrolladas en la zona, la adquisición de inmuebles y los proyectos de vivienda protegida y alquiler asequible promovidos conjuntamente con el Gobierno de Cantabria.

Con el inicio de esta demolición, "el Ayuntamiento continúa dando pasos para garantizar la seguridad de los vecinos y avanzar en la transformación de El Cabildo, preservando el valor histórico de un barrio llamado a recuperar el protagonismo que tuvo en los orígenes de la ciudad".

"Existe un compromiso firme para mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta zona de la ciudad, un área deteriorada en la que, por diversas circunstancias, la propiedad no ha podido hacerse cargo de la rehabilitación", ha afirmado Navarro.

El concejal ha puesto en valor también el trabajo realizado por el Ayuntamiento para ir adquiriendo viviendas -"sin ánimo de especulación sino para poder tener la capacidad de decisión sobre los inmuebles"- y ha recordado que el Consistorio ha invertido más de 500.000 euros en la compra de pisos.

"Continuamos dando pasos en el Cabildo dentro del trabajo conjunto que llevamos a cabo la administración local y regional y con la que vamos a abordar la regeneración de este barrio céntrico y emblemático de la ciudad", ha añadido.

También ha recordado actuaciones municipales en la zona para la regeneración de calles o la mejora de la movilidad, con el nuevo ascensor del Pasaje de Peña; la construcción de vivienda protegida, con la promoción de las 66 VPO de Tabacalera; la mejora de la plaza Juan José Ruano o las instalaciones de servicios municipales como el Espacio Joven.