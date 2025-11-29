El Ayuntamiento lanza un curso de mecanizado y maquinaria para la inserción laboral de 15 mujeres en el sector industrial - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander lanza un curso de mecanizado y maquinaria para la inserción laboral de mujeres en el sector industrial, con un programa que tendrá una duración de 174 horas lectivas y el objetivo de fomentar la presencia femenina en un ámbito con alta demanda de trabajadores cualificados.

La Concejalía de Empleo, en colaboración con la Fundación Laboral del Metal, donde se imparte la formación, ha puesto en marcha este curso de operaria en el que participan 15 mujeres desempleadas del municipio, ha informado el Ayuntamiento.

El programa formativo incluye contenidos especializados de alto valor en el mercado laboral, como son el mecanizado manual (técnicas fundamentales de trabajo con metal) o la prevención de riesgos laborales, con un módulo específico TPM en mecanizado por arranque de viruta o premontaje, montaje, cambio de formato y ensamblaje en fábricas, garantizando la seguridad en el entorno industrial.

También se imparte formación sobre el manejo de carretilla elevadora, competencia esencial en logística y producción industrial, y el manejo de puente grúa, una cualificación especializada muy valorada en el sector.

Al finalizar la acción formativa, cada participante recibirá un diploma del curso y un diploma acreditativo de la Tarjeta Profesional del Metal (TPM), una certificación reconocida en todo el territorio nacional que acredita la capacitación profesional y mejora significativamente las posibilidades de inserción laboral.

Según datos del sector, las ocupaciones relacionadas con el mecanizado y la metalurgia figuran entre las más demandadas por las empresas cántabras, con tasas de empleabilidad superiores al 70%.

La concejala de Empleo, Chabela Gómez-Barreda, ha explicado que esta acción formativa representa "un paso decisivo hacia la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, al estar dirigida específicamente a mujeres para formarlas en una ocupación tradicionalmente masculinizada y con una presencia femenina inferior al 10% en el sector del metal y la industria manufacturera".

Gómez-Barreda ha puesto de relieve que la brecha de género en sectores industriales constituye una de las principales barreras para alcanzar la igualdad efectiva en el mercado laboral. "Las mujeres siguen concentrándose en sectores tradicionalmente feminizados, muchos de ellos con peores condiciones salariales y mayor precariedad", ha señalado.

Por ello, ha indicado que esta iniciativa "busca romper con la segregación ocupacional por género, ofreciendo a las mujeres desempleadas de Santander la oportunidad de acceder a profesiones técnicas con mejores perspectivas de estabilidad laboral, desarrollo profesional y condiciones económicas".

En este sentido, ha apuntado que el sector del metal ofrece salarios medios un 20% superiores a otros sectores con mayor presencia femenina.