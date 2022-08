Igual no ve "grave" que los grupos lleven la comision de basuras a juicio si creen que el PP se ha saltado las normas

SANTANDER, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha asegurado este martes, en relación a las críticas que la oposición y su socio de Gobierno, Ciudadanos (Cs), han hecho tras la suspensión de la comisión de investigación del contrato de basuras, que no vería "grave" si el resto de grupos llevasen la comisión a la justicia si creen que las normas del Ayuntamiento "se han saltado".

Igual, que ha respondido así a los periodistas durante una rueda de prensa en los Campos de Sport de El Sardinero con motivo de la firma del convenio con el Racing para la mejora de las instalaciones, ha señalado que el PP es "consecuente" y "jamás" tomará acuerdos en contra de informes técnicos de jurídicos, de secretaria general y de contratación, que "avalan el camino que está tomando el Partido Popular, el de la legalidad".

En este sentido, la alcaldesa ha destacado que cuando alguien está en la oposición, "es más fácil decir lo que se puede, lo que se debe o lo que no se debe hacer", pero cuando se está en el Gobierno la línea entre lo legal y lo no legal "hay que tenerla bien clara". "Como no todos sabemos de todo, nos basamos en informes técnicos", ha añadido Igual.

Sin embargo, la regidora cree que es "noble y lícito" que si alguien, en este caso la oposición y Cs, tiene el parecer de que algo de lo que se está haciendo no es legal, recurran a la justicia, que es "imparcial" y todo el mundo puede defenderse y acatar después la decisión.

"Siempre hemos declarado que si se llevaba a término lo que ya hemos votado en contra en base a esos informes, ejerceríamos todos los derechos que tengamos a nuestro alcance, porque los santanderinos no se merecen que tomemos acuerdos desde otro sentimiento que no sea el de la lealtad, el de la justicia y el bien de los santanderinos", ha manifestado Igual.

La alcaldesa ha negado también que no quieran que se investigue el contrato de basuras, porque, ha dicho, la oposición tiene "todos los documentos en la comisión de desarrollo sostenible todos los meses".

"Todavía estamos esperando que esas preguntas que dicen que quieren hacer en la comisión de investigación las hagan en la que ya hay, en la comisión de desarrollo sostenible", ha subrayado la alcaldesa, quien ha expresado que "escucha a todo el mundo", pero ha peiddo que también "se escuche al Partido Popular".

Finalmente, ha afirmado que en el PP utilizarán todo lo que esté en sus mano para que cuando haya una sospecha de que algo no puede ser legal, se haga lo que se ha hecho en esta ocasión, "ir al juzgado", y ha dicho que la oposición puede hacer lo mismo si así lo considera.