El Ayuntamiento se mantiene en el cierre del tráfico en el vial bajo el arco del Banco Santander

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SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander se mantiene en su decisión de mantener cerrado al tráfico el vial bajo el arco del Banco Santander, en la calle Marcelino Sanz de Sautuola (también conocida popularmente como del Martillo).

El Consistorio justifica la medida en los "miles y miles y miles" de personas que van a visitar el nuevo centro cultural y de arte Faro Santander, que se ha creado en la antigua sede del banco y que se inaugurará el 7 de septiembre.

A preguntas de la prensa, la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha confirmado que se mantiene la decisión municipal tras ser cuestionada acerca del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Izquierda Unida contra este cierre y que ha sido admitido a trámite por un juzgado de la ciudad.

Igual ha explicado que el Departamento Jurídico del Ayuntamiento presentará este "jueves o viernes" ante el juzgado la contestación al recurso de IU, que planteaba medidas cautelares, entre ellas la reapertura provisional del vial hasta que se resolviera el procedimiento.

La alcaldesa ha resaltado la "importancia" de la obra "tan relevante" que se ha ejecutado en el edificio y de la inversión realizada para convertirlo en un centro de arte que, según ha explicado, hará que allí se acerque un volumen mucho mayor de personas que cuando el edificio era la sede del banco.

Además, ha defendido que, con el cierre al tráfico de este tramo, "no se deja descolgado" a ningún vecino de la calle ya que se ha garantizado que "todos y cada uno de los edificios que hay en la calle Martillo sigan teniendo acceso con tráfico rodado hasta su portal", pero no cruzando el arco bajo la huella de Faro Santander.

También ha subrayado que los servicios de emergencia podrán seguir pasando por debajo del arco.

En cuanto a los autobuses y al restablecimiento del recorrido original de la Línea 5C2 que reclama IU, Igual ha señalado que se mantendrá la modificación adoptada hace unos cuatro años cuando se inició la obra. De hecho, considera que el recorrido actual es mejor para cumplir frecuencias.

Igual ha comparado este cierre del tráfico en este tramo de 15 metros bajo el arco del Banco Santander con los llevados a cabo en otras zonas de la ciudad por las que antes circulaban coches, como la Plaza Porticada, cuando se rehabilitó el edificio de Caja Cantabria, o del entorno del Ayuntamiento.

"Avanzar y crecer en una ciudad es también tener la respuesta de modificar. Gobernar es beneficiar al mayor número de gente posible o perjudicar al menor número de gente posible", ha apostillado.

Igual ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras concluir la rueda de prensa de presentación de la Romería del Faro, que se celebrará el 6 de septiembre en Mataleñas.

EL RECURSO DE IU

Hace unos días, IU hizo público que la Plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la ciudad había admitido a trámite su recurso, en un decreto después de que el Ayuntamiento dejara transcurrir sin respuesta el requerimiento formal previo de remisión de la documentación que avale la actuación, y de la reclamación para restablecer el tráfico y recuperar el recorrido original de la línea 5C2 por la también conocida como calle del Martillo, que transcurre bajo la antigua sede del banco y que desde septiembre exhibirá su colección de arte.

IU acudió a los tribunales tras finalizar sin respuesta el plazo concedido al equipo de Gobierno (PP) para restablecer el tráfico y recuperar el recorrido de la línea 5C2 y el procedimiento continuará tramitándose durante el mes de agosto, ya que el juzgado ha admitido la pieza separada en la que se pedían habilitar los días necesarios. Así, se daban tres días al Consistorio para presentar alegaciones sobre las medidas cautelares solicitadas por la formación.

Inicialmente, el partido de izquierdas había solicitado que dichas medidas pudieran adoptarse de manera inmediata, sin esperar a las alegaciones municipales, pero la Justicia ha considerado que existe margen para escuchar previamente al Ayuntamiento y resolver antes de que se produzcan las circunstancias que podrían consolidar el cierre y hacerlo irreversible, por lo que ha acordado continuar la tramitación de las medidas solicitadas.

Entre las mismas, IU solicitaba con carácter principal la reapertura provisional del vial mientras se resuelve el procedimiento, permitiendo al menos el paso de la línea 5C2 del TUS, taxis, residentes, vehículos sanitarios de emergencia y de reparto de mercancías.

Y de forma subsidiaria, se ha pedido que el Consistorio no pueda adoptar actuaciones que consoliden el cierre o dificulten la recuperación posterior del vial hasta que exista una resolución judicial.

IU ha acudido a la vía judicial una vez agotado el plazo del requerimiento previo presentado el pasado 6 de agosto y dirigido a la alcaldesa, Gema Igual. En él reclamaba al Ayuntamiento que restableciera la legalidad, recuperara el paso bajo el arco y restituyera el recorrido original de la línea 5C2, dando al equipo de Gobierno diez días hábiles para actuar antes de acudir a los tribunales.