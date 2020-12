El Ayuntamiento no exigirá más medidas a los vecinos para Navidad que las establecidas por Sanidad

Ceruti insta a permitir "ya" la instalación de terrazas para compensar a los hosteleros

El Ayuntamiento de Santander no exigirá a los vecinos el cumplimiento de "más medidas" que las que establezca Sanidad para las fiestas navideñas.

Así lo ha afirmado hoy el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti, a preguntas de la prensa sobre las previsiones municipales de cara los próximos días festivos.

El concejal ha indicado que hoy se celebrará una reunión entre Ayuntamiento y Gobierno regional en la que se abordará el planteamiento para las fechas "más preocupantes" de cara a posibles aglomeraciones de personas con motivo de las fiestas.

No obstante, el edil ha asegurado que la "filosofía" del Ayuntamiento "no ha cambiado nada". "Quien tiene competencias para establecer las medidas sanitarias es el Gobierno regional y nosotros acatamos las medidas que establece el Gobierno regional y no exigiremos más que esas medidas", ha afirmado.

AMPLIAR TERRAZAS

Por otra parte, también a preguntas de la prensa, Ceruti ha instado a cumplir "ya" el acuerdo recogido en el plan de choque 'Santander a punto' que permite a los hosteleros instalar terrazas en algunas calzadas para tratar de compensar los cierres o reducciones de aforo de locales establecidas por las autoridades sanitarias.

"Acataremos lo que diga quien tiene la competencia pero hay que tener en cuenta que la gente tiene que vivir en su trabajo", ha subrayado el concejal, que insistido en la necesidad de cumplir las medidas contempladas en el plan de choque a cuya elaboración contribuyeron todos los grupos municipales y que salió adelante sin ningún voto en contra.

Sin embargo, ha denunciado que "el hecho es que no se ha aplicado en determinadas zonas de la ciudad", precisamente en algunas que "preocupan" de cara a las fiestas navideñas porque tradicionalmente acogen concentraciones de personas, como Peña Herbosa, y que "llevan meses esperando que se cumpla este mandato" recogido en el plan de choque.

"Con la situación actual agravada, en la que se ha impedido totalmente el uso de los interiores, hay que cumplir con ese acuerdo" y "ayudar a la ciudadanía que está en apuros", ha defendido, sostenido que ahora mismo "pesa mucho más el interés público de mantener empleos y viva la actividad económica que a algunos vecinos les pueda molestar que haya mucha hostelería en sus barrios".

Según Ceruti, estos son problemas "de fondo" que se deben tratar con los vecinos, "en los que tenemos que dar la respuesta que el Ayuntamiento no ha dado en 20 años", pero ahora "no es el momento", ha sostenido.

El edil ha insistido en la situación "dramática" actual, con "muchos negocios a punto de echar el cierre", y con una expectativa de rebrotes después de Navidad que puede conllevar restricciones y quiebras. Ante este panorama, ha dicho, "nuestra obligación es defender lo que es de sentido común y de justicia: que se cumpla lo que se pactó y que se permita a estos negocios" utilizar la calle.

Al respecto, ha destacado que en el Río de la Pila, donde se puso en marcha una iniciativa piloto, ha funcionado "perfectamente" --tanto que hasta ha cambiado la posición de la asociación de vecinos, que se oponía, ha dicho-- por lo que ha reclamado que se extienda a otros barrios.

"El perjuicio que se ha causado ya por no haberlo ejecutado estos meses es importantísimo pero estamos ya en una situación crítica que debería impulsar la actuación", ha concluido.

CINE CLUB

Por otra parte, a preguntas de la prensa sobre la suspensión de la programación del Cine Club anunciada ayer, Ceruti, que es responsable de la misma como concejal de Cultura, ha explicado que no se había ordenado el procedimiento administrativo para que continuara, por lo que ha decidido paralizarla hasta que comience el nuevo año, en el que hay previstas "partidas importantes para la promoción del cine en Santander".