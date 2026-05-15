El Ayuntamiento ofrece el sábado un dispositivo especial de refuerzo en el TUS por el partido del Racing

Archivo - Autobus eléctrico del Ayuntamiento de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de transporte urbano de Santander (TUS) ofrecerá este sábado, 16 de mayo, un dispositivo especial de refuerzo para dar servicio a los usuarios que se desplacen a los Campos de Sport del Sardinero con motivo del partido que disputarán el Real Racing Club y el Real Valladolid a las 18.30 horas.

El servicio regular con origen o destino en el Intercambiador del Sardinero ofrecerá autobuses adicionales en las líneas 1, 2, 3, 4 y línea Central.

Como es habitual, el TUS se adaptará ante la previsión de que aumenten de forma considerable las necesidades de transporte y especialmente a la finalización del encuentro.

Además, el Ayuntamiento ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar colapsos de tráfico en el entorno del Sardinero y recomienda a los ciudadanos que utilicen el transporte público para desplazarse al encuentro o que planifiquen sus desplazamientos con suficiente antelación, especialmente en las horas previas y posteriores al partido.

El dispositivo especial estará supervisado y coordinado en todo momento por el servicio de inspección del TUS con el objetivo de adaptar los refuerzos a las necesidades reales que surjan durante la jornada.

Los autobuses del TUS lucen desde esta semana el mensaje 'Aúpa Racing' en señal de apoyo a la escuadra verdiblanca en su camino hacia la Primera División.

Y es que tras el encuentro entre el Racing y el Valladolid podría confirmarse el ascenso del club cántabro a Primera División. Para ello, el club verdiblanco debe vencer al Valladolid y esperar que el Almería, que juega a la misma hora frente a la UD Las Palmas, no gane.