El Ayuntamiento ordena el cierre del aparcamiento de Pombo tras hallar afecciones en más puntos de lo previsto

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SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha ordenado el cierre completo del aparcamiento subterráneo de Pombo a partir de esta tarde para acometer los trabajos de análisis y evaluación integral de su estructura, tras los últimos informes técnicos presentados por la concesionaria.

Y es que los estudios que se están llevando a cabo para determinar el alcance de las patologías detectadas en la estructura han revelado que las afecciones inicialmente localizadas en la zona central aparecen también en más puntos del aparcamiento de los previstos en un primer momento.

En concreto, el informe trasladado por la concesionaria indica que las patologías estructurales objeto de estudio "no se limitan únicamente al área central sobre la que se estaba trabajando, sino que presentan una mayor extensión, por lo que resulta necesario ampliar el análisis a la totalidad de la instalación", ha informado el concejal de Fomento, Agustín Navarro.

El aparcamiento está dividido en tres secciones y hasta ahora las actuaciones se habían centrado en la parte central. Sin embargo, los técnicos consideran imprescindible vaciar completamente el parking y disponer de toda la superficie diáfana para poder realizar una evaluación exhaustiva de la estructura y de los distintos elementos constructivos.

Por este motivo, desde esta misma tarde se procederá a notificar también a los propietarios y residentes usuarios del aparcamiento para que retiren sus vehículos.

Los trabajos previstos, que deberá acometer la empresa concesionaria, incluirán análisis detallados de toda la estructura, superficie y forjado del aparcamiento, construido en 1988 durante la transformación y peatonalización del entorno de la Plaza de Pombo.

Según las evaluaciones, la patología detectada afecta precisamente a los elementos estructurales originales de la instalación.

Los resultados de estos nuevos estudios determinarán posteriormente las actuaciones y reparaciones que deberá ejecutar la concesionaria para garantizar la seguridad y la correcta puesta a punto del aparcamiento.

PRUDENCIA Y SEGURIDAD

Navarro ha reiterado que todas las decisiones adoptadas responden a criterios de "prudencia y seguridad". "La prioridad es garantizar la seguridad de los usuarios y disponer de un diagnóstico completo y preciso antes de definir cualquier intervención definitiva", ha subrayado.

El edil ha recalcado que, desde que se detectaran las primeras patologías en la estructura del aparcamiento, se han desarrollado de forma continuada diferentes actuaciones técnicas y preventivas para garantizar la seguridad y determinar el alcance de los daños.

En este tiempo se han llevado a cabo inspecciones periódicas y estudios estructurales especializados, controles de seguimiento de la evolución de las grietas mediante testigos y mediciones, trabajos de saneado y retirada de hormigón deteriorado, así como labores de consolidación y refuerzo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.