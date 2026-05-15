Ayuntamiento y Racing crearán una mesa para analizar la viabilidad de la reforma integral de los Campos de Sport

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente del Racing, Manolo Higuera - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y el Racing crearán una mesa de trabajo para analizar la viabilidad técnica, jurídica y económica de la idea que presentó el club de reforma integral de los Campos de Sport. Esa posibilidad de un 'nuevo Sardinero' se incluirá, por primera vez, en el nuevo convenio que firmarán ambas partes a partir de agosto, que es cuando caduca el actual.

Así lo han anunciado este viernes, en rueda de prensa, la alcaldesa, Gema Igual, y el presidente del Racing, Manolo Higuera, que se han mostrado satisfechos de este acuerdo alcanzado. "Es verdaderamente el primer paso de hacer algo que sea bueno para el Racing y para la ciudad", ha afirmado el mandatario verdiblanco.

El equipo que compondrá esa mesa de trabajo será designado tanto por parte del Consistorio como del club y determinará si el planteamiento presentado por el Racing hace unos siete meses es viable o no o si habría que introducir cambios para que fuera posible materializarla.

Se trata de una de las vías de actuación que contemplará el nuevo convenio entre Ayuntamiento y Racing, que volverá a tener cuatro años de duración y una dotación estimada de unos 3,4 millones.

Otra vía de actuación que se incluye es la existente hasta ahora, que es continuar con reparaciones puntuales de distintos aspectos que hay que mejorar en el estadio.

Precisamente, la alcaldesa ha anunciado que las obras la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado lunes la adjudicación a la empresa SIEC de la impermeabilización de una parte de la cubierta del estadio --de un 25%, aproximadamente-- para evitar las filtraciones y las obras comenzarán a finales de junio, "en torno al 29", y podrían concluir en la primera quincena de septiembre. Estos trabajos serán compatibles con los partidos ligueros en El Sardinero.