El Ayuntamiento de Santander abre el plazo de inscripción en los cursos de español para extranjeros

Entrega de diplomas en OICOS - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

También se ha organizado un curso sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE)

SANTANDER 11, (EUROPA PRESS)

La Oficina de Integración y Cooperación al Desarrollo (OICOS) del Ayuntamiento de Santander ha abierto este viernes el plazo de inscripción en dos cursos de español para extranjeros y en otro para que estos puedan preparar la prueba sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE).

El concejal de Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, ha señalado que el objetivo que se ha marcado el Consistorio es el de ofrecer a los vecinos extranjeros las herramientas necesarias para que "se sientan parte de la ciudad, conozcan sus recursos, su cultura y su idioma, y puedan desarrollarse con plenitud en su nuevo entorno".

Los cursos de español serán de nivel básico (A1-A2) e intermedio (A2-B1). El primero se centrará en ofrecer una formación esencial para desenvolverse en el día a día de la ciudad y en situaciones cotidianas.

En este caso, las clases se impartirán los lunes y miércoles en horario de 9.30 a 11.00 horas, desde el 21 de septiembre y hasta el 8 de febrero.

En lo que respecta al curso de español intermedio (A2-B1) está más orientado al perfeccionamiento del nivel básico.

Proporcionará a los asistentes la autonomía lingüística necesaria para interactuar con fluidez en sus gestiones ante la Administración, el entorno escolar o en una posible entrevista de trabajo. Además les dotará de estrategias para la comprender textos con autonomía o redactar de forma coherente correos electrónicos, solicitudes o justificantes.

El curso se impartirá los martes y jueves de 9.30 a 11.00 horas, del 22 de septiembre al 9 de febrero.

El Ayuntamiento ha diseñado esta oferta formativa de acuerdo con el calendario escolar, por lo que se celebrarán en peridodos no lectivos para favorecer la conciliación familiar de los asistentes.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

Además, desde OICOS se llevará a cabo un curso para la preparación de la prueba sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) esencial para el proceso de adquisición de la nacionalidad española.

Echevarría ha señalado que con este curso se pretende capacitar al alumnado para superar con éxito el examen oficial del Instituto Cervantes, requisito legal indispensable para la obtención de la nacionalidad española.

Se impartirá los martes y jueves de 11.30 a 13.00 horas, desde el 22 de septiembre hasta el 26 de noviembre. En él se plantearán también salidas a instalaciones del entorno próximo para conocer los recursos de la ciudad.

El lugar en que se celebrarán los cursos será el Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Santander y las inscripciones se realizarán desde hoy de manera telefónica, a través del número de teléfono 942 203 173. Las plazas se otorgarán por orden de inscripción.