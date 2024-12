El Ayuntamiento de Santander no mantendrá el descuento del TUS si el Gobierno no colabora

SANTANDER 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander no contempla mantener el próximo año el descuento del TUS si el Gobierno de España no colabora, como hacía hasta ahora, aportando el 30 por ciento de la ayuda que se sumaba a la bonificación del 20 por ciento del Consistorio.

Así lo ha avanzado el concejal de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y Vivienda del Ayuntamiento de Santander, Agustín Navarro, este miércoles a preguntas de la prensa durante la presentación del presupuesto del área para 2025.

Navarro ha apuntado que cuando el Ejecutivo nacional publique el decreto de las ayudas, que suele ser la última semana de diciembre, se celebrará un pleno extraordinario y analizarán qué tipo de subvenciones se recogen en dicho decreto, dado que hasta ahora "se ha dicho desde que se mantenían todas --subvenciones-- hasta que solo van a ser para ciertas personas, como pueden ser jóvenes, ancianos".

"Hasta que no veamos el decreto no vamos a saber cómo actuar, pero la idea es que si no colabora el 30 por ciento que colaboraba el Gobierno de España, nosotros tampoco vamos a aportar ese 20, a pesar de que el Gobierno de Cantabria sí que en los transportes interregionales sí lo tiene contemplado dentro de sus presupuestos".

Otros ayuntamientos como Torrelavega y Castro Urdiales ya han anunciado que prorrogarán la ayuda, más allá de lo que decida el Gobierno de España la semana que viene.