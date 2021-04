Santander solicita por unanimidad a Costas la reposición de arena de las playas todo el año

Las intervenciones del Pleno, salpicado por la campaña de Madrid, han subido de tono durante una moción de Vox

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado hoy, por unanimidad, la moción de Ciudadanos para instar al Gobierno de España a la inmediata reposición de arena que garantice el uso de las playas en unas condiciones adecuadas durante todo el año, con especial incidencia en la temporada de verano.

Aunque se trata de la cuarta ocasión en la que se aborda este problema en un Pleno, en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, la iniciativa ha sido respaldada por el Grupo PSOE, porque "los socialistas también queremos playas" y previa solicitud a la Demarcación de Costas, ha puntualizado su portavoz, Daniel Fernández, sobre las reposiciones.

En el mismo sentido, se ha rechazado una moción de Vox para instar al Gobierno de Cantabria a la redacción de un Plan Especial de reordenación, restauración y protección de las playas urbanas de Santander, que ha contado con los votos en contra de todos los grupos, excepto de su promotor, que han argumentado que no es competencia del Ejecutivo autonómico sino del central.

Además, durante el debate de las mociones, que se han abordado conjuntamente, el portavoz del PRC, José María Fuentes Pila, ha informado que la arena ha taponado las tuberías del Museo Marítimo del Cantábrico (MMC), "poniendo en peligro a las especies" que aloja, por lo que ha pedido "auxilio urgente" al presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, el exconsejero regionalista Francisco Martín, porque "nos estamos jugando dotaciones culturales". "Espero que el presidente del Puerto se remangue en esta situación, aunque no es competencial plena", ha dicho.

En relación a la reposición de arena, el portavoz de Cs, Javier Ceruti, que ha rechazado una moción transaccional del PSOE, que pedía una colaboración estable entre el Ayuntamiento y la Demarcación de Costas para reposiciones "puntuales", con especial incidencia en verano, ha subrayado que en la bahía "sobra arena", que se acumula en La Fenómeno, así como que el acuerdo con Costas "es posible.

Sin embargo, para el portavoz regionalista, hay un "diálogo de sordos" entre el Ayuntamiento y Costas, instalada en el "no, no, no", si bien, comparte con Cs que "rellenar es viable". Para Fuentes-Pila, "hay que exigir al titular (Costas) su responsabilidad" puesto que su "inacción" supone un "deterioro" de los arenales.

Además, ha recordado que el dragado de la canal del Puerto es "necesario" y se podría llegar a un acuerdo para "necesidades puntuales de arena".

Por su parte, el portavoz socialista ha dicho que "la culpa" es del PP. "La culpa de que se iniciara la obra (de los espigones), de no pararla a tiempo porque tenía intereses, y de que se hayan enterrado dos millones de euros" que ha costado.

Además, ha insistido en que la alcaldesa, Gema Igual (PP), cuando pidió retirar el espigón, sabía con anterioridad que no iba a haber rellenos porque así se lo había dicho Costas y aún así "lo pidió para conservar el sillón", puesto que era un acuerdo de Gobierno con Cs.

Fernández ha subrayado que la solución al problema de las playas urbanas es la "reposición puntual" de arena mediante una "colaboración estable" entre Ayuntamiento y Costas.

"Ya está bien de utilizar las el tema como arma arrojadiza", ha replicado la concejala popular, Margarita Rojo, que ha recordado que es la cuarta vez que el asunto llega al Pleno.

La concejala ha subrayado que "no podemos jugar con un recurso económico tan importante" como las playas y ha instado a "no perjudicar más al sector turístico".

Y ha afirmado que el Ayuntamiento, que se ha ocupado del mantenimiento de la limpieza y seguridad de las playas, que es su competencia, colaborará con Costas, pero es esta entidad quien debe encargarse de que las playas estén en las mejores condiciones.

También ha lamentado que en estos momentos es "imposible" colocar la pasarela de madera del carril bici de la Magdalena.

CRISPACIÓN POLÍTICA

La crispación política ha surgido en cuando se debatía una moción de Vox para declarar que los concejales del grupo Mixto (esta formación y UxS) tienen derecho a participar en la negociación del II Plan de choque "sin limitación alguna", que no ha salido adelante.

El portavoz de Vox, Guillermo Pérez Cosío, y el de Ciudadanos han elevado el tono de la confrontación, en la que no es la primera vez que se ven envueltos, alimentada por acusaciones de "fascismo" de los socialistas a Vox, y del "el peor" comunismo que, según el PP, representa Podemos.

Y todo ello, con alusiones a la campaña electoral de Madrid, a la que ha recurrido Ceruti para explicar por qué no ha llamado a Vox ni UxS, "los dos extremos", para negociar las áreas de Gobierno de Cs en el II Plan de Choque.

Y Fernández, para recordar al PP que el Partido Comunista participó en la elaboración de la Constitución. "No nos convirtamos en Ayuso en Santander", ha pedido a los populares.

Por su parte, Fuentes Pila lo ha hecho para ilustrar lo que en su opinión es "el nuevo relato de la política", con vetos y discriminaciones. "El encuentro de inteligencias no está acaeciendo en la política", ha sentenciado el regionalista.

Y el portavoz de Vox, Guillermo Pérez Cosío, para augurar el "batacazo" de socialista en los comicios del 4 de mayo.

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad la denominación de dos viales de San Román como Álvaro Abascal Ruiz y Manuel Arroyo González, doctores vinculados con la ciudad, cuya labor ha querido reconocer el Ayuntamiento, ha dicho la alcaldesa.

Pese a su voto favorable, los socialistas, regionalistas y UxS han reprochado al equipo de Gobierno que aún haya 15 calles con nombres franquistas, y que exista un desequilibrio de género (43 calles con nombres de mujer frente a 418 de hombre), si bien Ceruti les ha asegurado que "se va a avanzar en ello" cuando se convoque el Consejo de Cultura.

También se han aprobado dos modificaciones del presupuesto por suplemento de crédito por un total de 3,2 millones con los votos a favor del equipo de Gobierno y la abstención del resto de grupos, que han criticado el "problema histórico de gestión" del Ayuntamiento por parte del PP y de elaboración de los presupuestos.

Los socialistas también han denunciado "facturas en el cajón", lo que la alcaldesa ha negado, asegurando la "total transparencia" de las mismas, que están "perfectamente contabilizadas".