Ayuntamiento y vecinos de Cueto llegan a un "solución consensuada" sobre la actuación en Mataleñas

Archivo - Una de las concentraciones en contra del parking de autocaravanas de Mataleñas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Vecinos de Cueto han alcanzado una "solución consensuada" sobre la actuación a desarrollar en Mataleñas tras la polémica que se generó hace ya varios meses por el proyecto planteado por el Consistorio de crear en la zona un aparcamiento de autocaravanas con 30 plazas, un idea que se desechó por el rechazo vecinal.

La propuesta acordada, "nacida del diálogo con el Ayuntamiento", ha sido aprobada por los vecinos en la asamblea celebrada el jueves 26 de marzo, según ha anunciado en un comunicado la Asociación de Vecinos de Cueto.

Según ha explicado, la solución acordada "no recoge al cien por cien todo lo que en un principio deseábamos, pero sí algo esencial: el respeto al carácter de Mataleñas".

"Hoy podemos decir que se ha evitado una intervención de gran impacto que habría transformado profundamente este entorno y que se ha avanzado hacia una solución más equilibrada, más amable y más coherente con lo que este lugar significa para tantas personas", ha subrayado.

Ha reconocido que este proceso "no ha sido un camino corto ni sencillo". "Han sido meses de reuniones, de intercambio de ideas, de momentos de preocupación y también de esperanza, siempre con un mismo objetivo: cuidar y proteger un espacio que sentimos como propio", ha apuntado.

Y es que, desde la asociación, se ha subrayado que se trata de "mucho más que un proyecto". "Hablamos de un paisaje cotidiano, de paseos, de encuentros, de aire libre, de identidad. De un espacio que no puede entenderse únicamente desde la lógica del aprovechamiento, sino desde el cuidado y el respeto".

AGRADECIMIENTO A IGUAL POR "RECTIFICAR"

Desde la asociación vecinal se ha reconocido el "esfuerzo realizado por todas las partes" en este diálogo, que "no siempre es fácil, pero en este caso ha permitido acercar posiciones y modificar de manera significativa la propuesta inicial".

El colectivo ha agradecido a los portavoces de los grupos municipales de la oposición por haber secundado la "justa reclamación" vecinal y también a la alcaldesa, Gema Igual (PP), "por rectificar su proyecto inicial y desde el dialogo con la Asociación de Vecinos, haber acordado la solución consensuada, así como el haber mantenido su compromiso de no avanzar en la parte más sensible del proyecto, hasta alcanzar un acuerdo".

"Si algo deja este proceso es una imagen que merece permanecer: la de un Cueto unido. El de siempre y el que ha ido creciendo con los años, caminando juntos, defendiendo un espacio común con respeto, con firmeza y con sentido colectivo. Esa unión es, sin duda, uno de los mayores logros".

También la asociación ha agradecido a los vecinos su "implicación, constancia y su manera de estar: sin ruido innecesario, pero sin renunciar a lo importante" y también al conjunto de la ciudadanía de Santander por su apoyo, con sus 11.000 firmas y su numerosa asistencia a las concentraciones convocadas en contra del aparcamiento de autocaravanas.

"Este acuerdo es un paso. Un buen paso. Pero también nos recuerda que la defensa de nuestros espacios no termina nunca: requiere atención, compromiso y una ciudadanía activa", ha indicado.

La asociación ha señalado que "ese es el camino que queremos seguir" y por el que continuarán trabajando, "una ciudad donde los espacios verdes se cuidan, donde el descanso tiene valor y donde el desarrollo no significa perder lo que nos hace sentir en casa".

SUCESIÓN DE ACONTECIMIENTOS

En marzo de 2025, el Ayuntamiento presentó un proyecto en la zona de Mataleñas que, entre otras actuaciones, planteaba la creación de un parking de autocaravanas.

Esta idea generó polémica y rechazo vecinal y surgió una Comisión para la Defensa de Mataleñas, que junto con la Asociación de Vecinos de Cueto organizaron algunas concentraciones y recogida de firmas en contra de esta actuación.

En septiembre de 2025, el Ayuntamiento se abrió a eliminar el aparcamiento de autocaravanas de la actuación planteada en Mataleñas y se abrió a modificar el proyecto.

En noviembre se adjudicó el proyecto, por casi 1,2 millones de euros de los que 800.000 son fondos europeos y en enero arrancaron las obras en la zona este, la que afecta al aparcamiento del campo de golf, y cuya actuación, según indicó entonces la alcaldesa, no estaba cuestionada, mientras se intentaba buscar un acuerdo con los vecinos sobre la parte que había generado polémica, la de la zona oeste.

Igual explicó entonces que los trabajos en la zona este habían arrancado para que la justificación de los fondos europeos pudiera hacerse en plazo (antes de que termine junio).

Y ahora, Ayuntamiento y Asociación de Vecinos han alcanzado un acuerdo sobre la actuación que afecta a la zona donde inicialmente se había propuesto el parking de autocaravanas.

Frente a la propuesta municipal, los vecinos pedían una "zona natural". "No queremos asfalto", explicaron desde la asociación.