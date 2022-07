Aznar cree que la guerra en Ucrania será larga y que para que Putin fracase hay que "expulsarle militarmente"

Sostiene que "es mucho más importante que España tenga capacidad de defender Ceuta y Melilla, que no que las ciudades formen parte o no de la OTAN"

SANTANDER, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar teme que la guerra en Ucrania será "larga" y cree que para que Rusia fracase es necesario "expulsar militarmente a Putin de donde está" antes de que consolide o extienda su expansión en territorio ucraniano.

"Para que Putin tenga un fracaso estratégico invadiendo Ucrania tiene que ser derrotado militarmente, no hay otra posibilidad", y para ello "hay que asumir el riesgo de afrontar el mayor armamento posible" a las tropas ucranianas, ha dicho en un encuentro en el que ha participado esta mañana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

Esta es una de las opciones de actuación que contempla el expresidente para Occidente, pero ha recordado que, si bien los occidentales tienen el instrumento de las sanciones, Rusia "tiene la energía, la capacidad de declarar un estado de hambre en el mundo y la fuerza nuclear". Por ello, ha pedido que se pongan "todas esas cosas encima de la mesa", ya que "no está muy seguro que eso se haya hecho" ni de cuáles son los objetivos de Occidente.

Al hilo, ha explicado que el presidente ruso sí tiene un fin definido, que es el control de Ucrania, pero Occidente no, más allá de querer "el fracaso de Putin". Así, Aznar ha opinado que "no hay mas remedio que adoptar una estrategia consistente en expulsar a las tropas de los terrenos que ha conquistado" y apuesta para ello por fortalecer el ejercito ucraniano.

Ante este contexto, el expresidente se teme que el conflicto será largo, porque "a EEUU le conviene, a los chinos no les importa y a Putin por lo menos alargarla por lo menos hasta otoño o invierno", porque las grandes derrotas siempre han venido en invierno, antes por el clima ruso y ahora por el gas.

Así, ha considerado que la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid ha sido un "éxito" y que "lo más importante" ha sido que se ha acordado que los europeos "van a reforzar y hacer un despliegue muy claro" en el centro y este del continente para proteger a los países.

CEUTA Y MELILLA EN LA OTAN

También ha señalado que para España los avances han sido "muy relativos" en torno a la protección del flanco sur ante el expansionismo ruso por el norte de África, los efectos migratorios o el terrorismo, porque "no es prioridad en este momento". Además, ha opinado que "es mucho más importante que España tenga capacidad de defender Ceuta y Melilla, que no que las ciudades formen parte o no de la OTAN, porque si forman parte de la OTAN pero España no tiene capacidad de defenderlas, no vale para nada".

Aznar, que ha participado en la UIMP en una de las jornadas 'España en el mundo ante el futuro: diálogos con los expresidentes del gobierno', ha abordado el contexto internacional global y el papel de España y de Europa en él, en una conversación con Mira Milosevich-Juaristi, investigadora Real Instituto Elcano.

A juicio del exjefe del Ejecutivo, el futuro va a ser una "competición entre EEUU y China", y para España sería "fundamental" que Latinoamérica, en vez de "mirar a donde no debe, que es lo que está haciendo, mire a donde conviene, tanto a ellos como a nosotros". "Hay restricción democrática, de libertades, vuelta al empobrecimiento...". "Quieren hacer saltar por los aires cualquier posibilidad de democracia estable", ha lamentado el expresidente, que espera que "ganen los valores de la libertad".

Igualmente, ha defendido recuperar la relación con EEUU, que "no puede estar solo basada en términos defensivos" y en asuntos militares, sino que "tiene que haber un diálogo político permanente" porque "hay muchísimas áreas de intervención en común". "Perder el dialogo político con la mayor potencia del mundo es triste porque te debilita", ha sentenciado.