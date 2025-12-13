Las bailarinas del Centro de Danza Alexmar cosechan 12 medallas en el Campeonato Europeo de Danza - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Profesional de Danza Alexmar, situado en Santa Cruz de Bezana, ha cosechado 12 medallas -seis oros, tres platas y otras tantas de bronce- representando a la selección española en el Campeonato Europeo de Danza, celebrado en la ciudad francesa de Dijon.

El consejero de Deporte, Luis Marínez Abad, ha felicitado, en nombre del Gobierno de Cantabria, al equipo de bailarinas por su "excelente resultado" en la competición celebrada en octubre.

Las bailarinas cántabras han participado en las modalidades de flamenco, ballet clásico, contemporáneo, danza estilizada, fusión y hiphop.

Además, el evento ofrece masterclass y encuentros que enriquecen la experiencia y crean un ambiente de crecimiento y compañerismo entre todas las escuelas de danza de Europa.

A lo largo de los años, este concurso ha sido el trampolín de numerosas estrellas de la danza. Bailarines que una vez pasaron por este escenario ahora encabezan compañías de renombre mundial o triunfan como solistas internacionales.

"Habéis competido con las mejores de Europa y habéis demostrado que vuestro talento y vuestro coraje están a la altura de la élite", ha destacado el consejero.

El consejero ha dicho que la danza "no es solo la perfección de un paso o de la sincronía de una coreografía, se trata del viaje, de todo lo que rodea a una actuación y que comienza mucho antes de subir a un escenario o salir a una pista; se trata también de la valentía que se necesita para subir al escenario, del trabajo duro que nadie ve en la sala de ensayo, y de la pasión que convierte cada movimiento en arte".

Asimismo, ha reconocido el trabajo realizado por el Centro Profesional de Danza Alexmar, porque los resultados "avalan la implicación de la dirección y los profesores del centro".

Ha acompañado al consejero en esta recepción la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández.