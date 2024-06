Banco de España señala que la petición de juzgar a BBVA por el 'caso Cenyt' no afectará al análisis de la OPA

Solo pasaría a formar parte del análisis de la OPA que tienen realizar el BCE y el Banco de España si hubiese una sentencia firme



SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha afirmado que la petición de la Audiencia Nacional de juzgar a BBVA y al expresidente del banco, Francisco González, así como a varios excargos por el 'caso Cenyt' no afectará por el momento al análisis que el Banco Central Europeo (BCE) y el propio Banco de España tienen que hacer de la OPA que la entidad ha lanzado sobre Banco Sabadell.

En su intervención durante el curso económico que organiza la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que se desarrolla esta semana en Santander (Cantabria), Delgado ha explicado que los supervisores no cuentan con más información que el auto que publicó ayer la Audiencia Nacional, pero que hasta que no haya una sentencia "y esta sea firme" no existe ningún elemento adicional en la operación que BBVA ha planteado.

"Cuando esa sentencia sea firme, se analizará la situación en ese momento, que puede ser dentro de un año o dentro de unos meses. Con la situación en ese momento, los supervisores analizarán sus sistemas de control interno y tomarán medidas adecuadas, que pueden ser hacer una inspección, hablar con el banco o verificar la resolución de temas", ha explicado.

Además, ha señalado que en otros casos que conciernen a grupos internacionales que han tenido "multas multimillonarias" y que ha habido sentencias judiciales, este ha sido el procedimiento. "Hasta que no ha habido una sentencia, no se ha analizado", ha insistido.

"Esto es una pieza más de información, pero no es el 'core' del informe en este procedimiento de no objeción", ha continuado Delgado, que ha explicado que el BCE emitirá su 'no objeción' a la OPA de BBVA sobre Sabadell tras realizar un análisis de manera conjunta con el Banco de España. Para ello, tiene un plazo de 60 días, prorrogable otros 30, y solo puede interrumpirse una vez durante un máximo de 15 días.

Preguntada sobre los efectos de la OPA sobre la competencia bancaria en España, Delgado ha indicado que el análisis de esta operación y su efecto sobre la concentración Bancaria corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), aunque ha aprovechado la ocasión para realizar una reflexión "un poco más de miras largas".

Ha explicado que España ha experimentado un proceso de concentración bancaria a lo largo de los últimos 12 o 13 años tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera mundial y española. Esta situación provocó que se pasara de un mercado con 45 0 50 grandes entidades a tener diez bancos significativos.

"Hay numerosas entidades", ha señalado la subgobernadora, resaltando que en España hay diez bancos significativos, pero unos 100 menos significativos que ofrecen servicios universales de banca comercial para grandes empresa, para pymes y para particulares. "Hay una gran competencia en el sector, en muchos segmentos del sector español" bancario, en referencia a los diferentes negocios crediticios, como son el hipotecario, los préstamos al consumo o a empresas.