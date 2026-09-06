La banda de música de Santander vuelve a abrir este lunes sus ensayos al público con la edición de 'Visita la municipal'

Archivo - Santander destinará más de 95.000 euros para dotar de nuevos instrumentos a la Banda Municipal de Música - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Santander abrirá este mes de septiembre sus ensayos al público con una nueva edición de 'Visita la Municipal', una iniciativa que permite a los asistentes conocer desde dentro el trabajo cotidiano de la formación y descubrir de una manera diferente cómo se prepara y construye una interpretación musical.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha explicado que los ensayos abiertos se celebrarán los lunes 7, 14 y 28 de septiembre, en horario de 11.30 a 12.30 horas, en Escenario Santander, sede de la Banda Municipal.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha señalado que el objetivo de esta actividad es que los ciudadanos puedan acercarse a la Banda Municipal de una manera diferente, conocer a sus músicos, entender cómo trabajan, cómo se relacionan las distintas familias instrumentales y cómo, a partir de cada aportación individual, se construye el sonido de toda una formación.

Durante cada uno de los encuentros se explicará el contenido musical de las obras que se estén preparando y se ofrecerán a los participantes diferentes claves para comprender qué están escuchando, cómo se construye una interpretación y cuál es la función de cada familia instrumental dentro del conjunto.

Además, uno de los principales atractivos de 'Visita la Municipal' será la posibilidad de participar directamente en la experiencia, ya que los asistentes podrán situarse dentro del propio orgánico y de la distribución de la Banda para escuchar el ensayo desde diferentes posiciones.

De esta manera, podrán comprobar cómo cambia la percepción del sonido dependiendo del lugar que se ocupa dentro de la formación y experimentar la riqueza de una interpretación sinfónica desde una perspectiva poco habitual para el espectador.

"Normalmente conocemos el resultado final, pero con esta iniciativa queremos mostrar todo el proceso que existe detrás de cada interpretación y hacerlo de una forma cercana, didáctica y participativa", ha explicado la responsable municipal de Cultura.

Méndez ha destacado la dimensión inclusiva de esta edición, que contará con la participación de las asociaciones Padre Menni y Amica y de la Fundación San Martín, convirtiendo la música en un espacio para compartir experiencias y favorecer el encuentro entre personas.

Por último, la concejala ha animado a los ciudadanos a acercarse a Escenario Santander y disfrutar de esta experiencia, que forma parte de la apuesta de la Banda Municipal por abrirse a la ciudad, crear nuevas formas de acercamiento a la música y utilizar la cultura como herramienta de conexión, conocimiento y convivencia.