Basilio Sánchez: "La poesía no es otra cosa que una aproximación continua e intensísima a la humano"

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El poeta Basilio Sánchez ha afirmado que "la poesía no es otra cosa que una aproximación continua e intensísima a la humano". En su opinión, la poesía es "pura emoción y puro sentimiento" y "nunca ha tenido capacidad para modificar estructuras sociales, para cambiar". "Lo único que puede hacer la poesía es cambiarnos un poco a nosotros mismos, a los que lo escribimos y a los que lo leemos".

Sánchez se ha pronunciado así en una rueda de prensa con motivo de su participación en la última sesión de las Veladas Poéticas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en las que ofrecerá una panorámica de su obra, que cumple 40 años, pero centrándose en su último libro, 'El baile de los pájaros'.

"Yo apuesto siempre por el último libro porque recoge el que soy en este momento porque mi vida está muy ligada a la escritura", ha señalado, apuntando que su última obra es "especialmente importante" porque la escribió durante la pandemia y es "el negativo fotográfico" de la misma. "Cuando todo el mundo estaba confinado en sus casas, yo estaba confinado en el hospital, y lo único que deseaba era volver a casa", ha relatado el autor, que trabaja en Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Cáceres, y para quien esa poesía era "lugar de acogida y de resistencia".

Sin embargo, en sus 11 libros anteriores, nunca ha figurado su profesión de médico, que ha querido mantener al margen hasta 'El baile de los pájaros' porque le interesaba "esa mínima conexión que apareciera para un lector posible".

Con todo, Sánchez considera que ha habido una "interconexión evidente" entre medicina, "uno de los oficios de mayor humanidad", y poesía, pues la intensidad emocional de la primera está muy cerca de la segunda, "que es pura emoción y puro sentimiento".

"La medicina te mantiene cerca de lo humano y la poesía no es otra cosa que una aproximación continua e intensísima a lo humano", ha señalado, asegurando que ha aprendido a ser "mejor médico a través de la poesía", que le ha ayudado a encontrar las palabras "que se necesitan en determinados momentos" y a "conseguir un mejor acercamiento a mis pacientes".

"La poesía cuida, conforta, acompaña; es como una luz en el camino que no se hace notar pero que está ahí. Y como médico intento cuidar, acompañar y curar cuando se puede", ha indicado, apostillando que "uno escribe para que eso que tú crees que ha salido de ti, que crees que tiene algún valor, pueda ayudar a otra persona, pueda servir de pequeño farolillo que uno lleva por un camino".

"Yo escribo para mí, para crecer, para formarme, para ser buena persona con mi gente, con mis amigos, con los que no conozco. Pero también para que las demás personas puedan acceder a eso".

Sánchez ha puntualizado que no le interesa "hacer bandera" de su forma de escribir poesía. "Se me etiqueta de poeta de la conciencia, poeta de la naturaleza..., me parece perfecto... pero no tengo la necesidad de defenderlo".

Además, a juicio del autor, la poesía "nunca ha tenido capacidad para modificar estructuras sociales, para cambiar. Lo único que puede hacer la poesía es cambiarnos un poco a nosotros mismos, a los que lo escribimos y a los que lo leemos".

"La poesía me parece la gran transformación personal que puede haber, tanto al que la hace como al que la recibe", ha opinado Sánchez.