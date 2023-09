BBVA prevé un crecimiento de la economía cántabra del 2% en 2023 y del 2,5% en 2024

La entidad estima que se crearán unos 9.500 empleos en estos dos años y la tasa de paro bajará del 9% el año próximo



SANTANDER, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

BBVA Research estima que el crecimiento de Cantabria en 2023 alcance el 2%, lo que haría retornar el Producto Interior Bruto (PIB) a niveles pre pandemia, por las exportaciones y el empleo en los sectores de servicios; y el 2,5% en 2024, tres décimas por encima de la media nacional, por la contribución positiva de la industria que espera la entidad.

La previsión para este año supone una revisión al alza de las previsiones publicadas a principios de año por BBVA de 0,5 puntos porcentuales e indica que la comunidad ha enfrentado exitosamente el incremento en el precio de la electricidad y de los combustibles.

Para 2024, la entidad cree que la actividad industrial y la de construcción ganarán tracción a medida que se ejecuten los fondos europeos y se desvanezcan las incertidumbres que afectan a familias y empresas. Con todo, la previsión para Cantabria y el resto de la UE es a la baja por el aumento del precio de los combustibles y la inflación.

De cumplirse estas previsiones, la creación de nuevos puestos de trabajo podría alcanzar los 9.500 empleos en el conjunto de los dos años.

En todo caso, el reciente incremento en el precio de los combustibles, junto con la negativa evolución de la economía europea durante los últimos meses, pone un sesgo a la baja sobre las previsiones del siguiente año.

Así lo ha expuesto este miércoles el economista jefe de BBVA Research para España, Miguel Cardoso, en una rueda de prensa en la que ha presentado el informe 'Situación Cantabria 2023' de BBVA Research, según el cual, la comunidad resiste mejor de lo esperado, pese a que el aumento en el gasto de los hogares se ha visto negativamente impactado por la inflación y por el incremento en los tipos de interés.

BBVA Research prevé que en 2023 el PIB de la economía cántabra crezca un 2% impulsada por las exportaciones -en particular las de servicios- y el empleo. Por comarcas, no se observan diferencias relevantes aunque Santander, y en particular su zona metropolitana (beneficiada por el empuje de la industria y los servicios), muestran algo más de dinamismo en cuanto a la afiliación a la seguridad social.

Este dinamismo permite prever que el empleo pueda crecer un 1,9% este año en la comunidad, ritmo que se mantendría también en 2024.

Cardoso ha explicado que en el tercer trimestre de este año el crecimiento ha sido del 0,3%, un entorno de recuperación "relativamente positivo" cuando hace un año subió el precio de los combustibles y había cierta inactividad del sector industrial que ocasionó una reducción de afiliación a la Seguridad Social, que afectó principalmente a la industria. Pero en el segundo trimestre de 2023 se produjo una recuperación "generalizada" del empleo y la afiliación.

Para el ponente, detrás de este "buen entorno" a pesar de la incertidumbre se encuentra la contribución positiva del sector exterior. Así, en el tercer trimestre, el gasto de los extranjeros en Cantabria fue un 70% superior al del mismo trimestre de 2019, con una repercusión positiva en el empleo. También se produjo un crecimiento y aceleración del gasto de los residentes en otras comunidades. Y ello a pesar de las tasas de contracción de la industria, sobre todo de bienes intermedios.

Así, los servicios han sido un sector "relativamente pujante" --el gasto total en bares y restaurantes aumentó un 125% y también subió en ocio, grandes superficies y alojamientos, posible por el ahorro durante la pandemia--, frente una industria "en franca contracción".

En BBVA esperan "cierta moderación" del crecimiento por el incremento del precio del petróleo, que, de mantenerse, afectaría sobre todo a la industria y al sector exportador.

La inflación, con una subyacente en el entorno del 6%, podría afectar al poder adquisitivo; y los tipos de interés se mantendrán en el 4-4,5% en próximo año y medio, con consecuencias negativas en la demanda de crédito.

2024

De cara al próximo año, en el que habrá una necesidad de reducir el déficit del 4% a menos del 3%, según las estimaciones, BBVA cree que el crecimiento de Cantabria va a continuar porque las familias se encuentran "en mejor posición" respecto a la anterior crisis de 2008 con lo que el efecto en los hogares "no será tan importante".

En este sentido, prevé una "aceleración" de los salarios hasta el 5% con una inflación del 3-4%, lo que "ayudará" al poder adquisitivo; apunta al "colchón de ahorro acumulado" durante la pandemia; y a la aceleración en la llegada "a la economía real" de los fondos europeos.

BAJADA DE IMPUESTOS EN CANTABRIA

Por otra parte, cuestionado por la bajada generalizada de impuestos en Cantabria en 2024 anunciada por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, Cardoso ha comentado que hasta no disponer de los Presupuestos Generales de la comunidad para el año próximo no hará una evaluación, aunque ha apuntado que un crecimiento del gasto por debajo del PIB contribuiría a reducir el déficit, "aunque habrá que ver si eso va a ser suficiente para compensar la reducciones de impuestos".

En este sentido, ha señalado que un crecimiento del PIB previsto del 2,5% y una inflación entre el 4-5% supondría que la economía cántabra creciera "alrededor de un cinco a siete por ciento" el próximo año.

Finalmente, ha reiterado que el déficit de las comunidades "muy probablemente" se tendrá que reducir y el modo de hacerlo es "decisión política", y ha