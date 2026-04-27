Berta Galán renueva como directora del Departamento de Química e Ingeniería de Procesos y Recursos de la UC. - UC

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La catedrática Berta Galán ha renovado su cargo como directora del Departamento de Química e Ingeniería de Procesos y Recursos de la Universidad de Cantabria (UC), tras tomar posesión este lunes.

La rectora de la UC, Conchi López, acompañada del secretario general, Julio Álvarez, han presidido la toma de posesión Galán, así como la de cinco funcionarias que han accedido al subgrupo A2 de la Escala de Gestión, Especialidad Administración General.

Berta Galán es licenciada en Ciencias Químicas por la UPV/EHU, Máster (Mphil) por la Universidad de Bath (Reino Unido) y doctora en Ciencias Químicas por la UC.

Se incorporó en febrero de 1992 a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicaciones de la UC y desde esa fecha imparte docencia a nivel de grado, máster y postgrado en asignaturas del área de ingeniería química en diferentes titulaciones.

Ha desarrollado su actividad investigadora, inicialmente en la Universidad de Bath y posteriormente en la UC, a través de la realización de la tesis doctoral y posteriormente mediante la colaboración en Proyectos de I+D+I a nivel internacional, europeo, nacional y con empresas y administraciones, tanto de carácter básico como en colaboración con el sector industrial.

Realizó estancias de investigación de un año en 1998 y en 2010 en el Chemical Engineering Department de la Carnegie Mellon University bajo la dirección del profesor Ignacio Grossmann.

Actualmente, el objetivo de su investigación, dentro del grupo de I+D+i Green Engineering and Resources (GER), es el modelado, simulación y optimización de sistemas y sub-sistemas químicos, industriales y medioambientales en diferentes áreas de aplicación como depuración de aguas residuales y producción de combustibles verdes a partir de hidrogeno de electrólisis, entre otros.

Por su parte, las funcionarias María Antonia Arce, Elena Bombín, María Teresa Llanes, Laura Miguélez y María de las Mercedes Setién han tomado posesión por su ingreso en la Escala de Gestión, Especialidad Administración General, Subgrupo A2 del Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTGAS) de la UC.