Birla Carbon invertirá 13 millones para garantizar su autonomía energética, 2 de ellos de Sodercan - GOBIERNO DE CANTABRIA-RAÚL LUCIO

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Birla Carbon invertirá 13 millones de euros para instalar una turbina de vapor a contrapresión y garantizar la autonomía energética de la planta de Gajano (Marina de Cudeyo), proyecto que contará con una aportación de 2 millones de euros del Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Sodercan.

Así lo ha confirmado este martes la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, en la visita que ha realizado a la fábrica para conocer los detalles de una actuación que va a asegurar el suministro de energía más allá de 2026 -cuando está previsto el cierre de la central de cogeneración externa que actualmente abastece la instalación-, al garantizar la viabilidad de la planta a largo plazo y el mantenimiento de los 82 empleos directos actuales y más de 100 indirectos.

La inversión permitirá generar internamente la electricidad y el vapor que necesita para funcionar, dejar de depender del suministro externo y protegerse ante la volatilidad de los precios. Del mismo modo, al producir su propia electricidad, Birla Carbon evitará también la emisión de 8.000 toneladas de CO2 y resolverá la dependencia del agua del río Miera para la refrigeración y suprimir los vertidos.

Actualmente, la empresa trabaja en la tramitación de las autorizaciones ambientales y administrativas con la previsión de comenzar la construcción y el montaje a mediados de este año y el periodo de pruebas a finales de 2027, de forma que la nueva instalación esté a pleno rendimiento el 1 de enero de 2028.

Buruaga ha valorado esta inversión como un "éxito colectivo" que asegura la permanencia y el futuro en Cantabria de una compañía "estratégica, sólida y eficiente" que es un "referente en Europa por su constante innovación y el desarrollo de productos y soluciones diferenciadas".

Por ello, el Gobierno se ha comprometido a apoyar esta actuación dentro de una convocatoria destinada a grandes proyectos de competitividad industrial, que, en total, inyectará 4,1 millones de euros en 15 proyectos industriales que suman más de 31 millones de inversión privada. Según ha detallado la presidenta, se trata de proyectos vinculados a sectores estratégicos que van a permitir el mantenimiento de 3.134 empleos en la región.

"Con esta aportación no solo gana Birla, también gana Cantabria, porque avanzamos con decisión en la transformación de nuestro modelo productivo y en nuestra apuesta por la industrialización", ha señalado.

BURUAGA PIDE EL CESE DE LAS POLÍTICAS "HOSTILES"

Por otro lado, Buruaga ha reclamado al Gobierno de España un "mejor trato a Cantabria" y el cese de las políticas "hostiles contra nuestro tejido industrial".

Concretamente, ha insistido en tres reivindicaciones que "lastran" la competitividad de la comunidad: que tenga en cuenta las alegaciones presentadas a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica, que acabe con las "carencias históricas" en infraestructuras de comunicación viarias y ferroviarias, y que ponga fin a una política energética que "amenaza" la industria electrointensiva.

Al mismo tiempo, ha solicitado al Ejecutivo central que lidere en Europa una solución para que los competidores extracomunitarios soporten los mismos costes por emisiones de CO2 que las empresas españolas y europeas, porque, "si no se corrige el rumbo, las consecuencias pueden ser irreversibles".

Asimismo, Buruaga ha repasado las principales medidas implementadas por su Gobierno en esta legislatura para potenciar la industria, como el impulso a las infraestructuras energéticas y de comunicación, los incentivos a la inversión, la generación de suelo y espacios industriales o la simplificación administrativa.

También ha citado el proyecto de Ley de Control Ambiental -que ya está en el Parlamento-, la Agenda Digital, el Plan de Internacionalización y la apuesta por la FP dual "mejor conectada" al tejido productivo.

Iniciativas que, según ella, han permitido a Cantabria pasar "de la recesión al crecimiento industrial", con un PIB sectorial que ha remontado del -3,7% en el tercer trimestre de 2024 al +2 en el mismo periodo de 2025. Además, ha destacado que el 2025 se cerró con el segundo mayor aumento de ventas en la industria del país (3%) y con 400 ocupados más y 144 parados menos en la industria, de acuerdo con la última EPA. "No está mal, pero no podemos levantar el pie del acelerador. La transformación de Cantabria es irrenunciable", ha apuntado.

Por su parte, el director general de Birla Carbon Spain, Enrique González, ha agradecido el "apoyo constante" y la "cercanía" del Gobierno de Cantabria para hacer realidad este proyecto: "es una clara señal de que la industria importa", ha dicho.

También han estado presentes en la visita el consejero de Industria, Eduardo Arasti; el consejero delegado de Sodercan, Ángel Pedraja; y otros directivos de Birla Carbon Spain.

EL PROYECTO DE BIRLA

El proyecto de Birla Carbon Spain es un ejemplo de economía circular, puesto que posibilitará a la empresa utilizar los gases resultantes del proceso de fabricación del negro de carbono como combustible para generar energía limpia.

El vapor generado moverá una turbina de 4MW de potencia que producirá electricidad suficiente para el autoconsumo de toda la planta. Además, el excedente se venderá a Dynasol que, así, evitará la quema de combustibles fósiles.

También se instalará un sistema de 'condensación seca' que eliminará el consumo de agua del río Miera.

Esta fábrica es la única productora de negro de carbono de la Península Ibérica, utilizado para neumáticos y otros productos como dispositivos tecnológicos, cables, tuberías plásticas, indumentaria, calzado o juguetes, entre otros.

Dispone de dos líneas productivas y autorización para fabricar hasta 95.000 toneladas anuales. Su máximo histórico ha sido de 79.500 toneladas y su estimación actual ronda las 84.000 toneladas.

La planta cántabra forma parte de una empresa que está presente en 14 países de todo el mundo, con 19 plantas de fabricación, 9 oficinas corporativas y comerciales, y 3 centros de I+D.

Pertenece al conglomerado de origen indio Aditya Birla Group, que cuenta con cerca de 180 fábricas repartidas en 40 países y 187.000 empleados. En la planta de Gajano, la única fábrica del grupo en España, trabajan actualmente 82 personas (24 mujeres y 58 hombres).