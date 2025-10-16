El BOC publica la convocatoria de ayudas por 345.000 euros a programas de inclusión sociolaboral de la población gitana - GOBIERNO DE CANTABRIA

Esta partida crece un 27 por ciento respecto a la de 2024

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado hoy la convocatoria de la Consejería Empleo --a través del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN)-- de ayudas por 345.000 euros para la realización de programas de inclusión socio laboral de la población gitana, lo que supone incremento presupuestario de un 27 por ciento respecto a los ejercicios anteriores de 2023 y 2024, en los que destinó 270.000 euros.

Estas ayudas enmarcadas en el Fondo Social Europeo Plus para el periodo 2021-2027 están enfocadas a la orientación profesional y formación de esta etnia.

La concesión de estas subvenciones se tramitará por concurrencia competitiva y la cuantía de la subvención ascenderá a un máximo de 93.624 euros por proyecto, que deberá tener una duración de 9 meses.

En concreto, estarán dedicadas a, por un lado, actividades de empleabilidad y, por el otro, a iniciativas que incentiven el acceso al empleo con futuro como el sector digital y la sostenibilidad, así como servicios de información y asesoramiento laboral, mediación comunitaria y relación con las administraciones públicas o la obtención de títulos y certificados profesionales o acciones de sensibilización y garantía juvenil.

Estos programas se realizan en colaboración con entidades del Consejo para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano en Cantabria, así como otras organizaciones sin ánimo de lucro, que promueven la integración socioeconómica de comunidades marginadas.

Podrán ser beneficiarias de ellas entidades sin ánimo de lucro que formen parte del Consejo o que promuevan la integración socioeconómica de comunidades como la población romaní. Es obligatorio que dispongan en Cantabria de un local con despacho para atención individualizada y con disponibilidad exclusiva no compartido con otras actividades.

Las personas destinatarias de los programas son tanto desempleadas como ocupadas del pueblo gitano, con prioridad para las mujeres; las menores de 30 años y los hombres con baja cualificación profesional.

El plazo para presentar las solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del mañana, viernes 17 de octubre.

El consejero de Empleo, Eduardo Arasti, ha destacado el esfuerzo para incrementar una partida con la que el Gobierno de Cantabria pretende elevar la tasa de empleo de la población gitana, reducir la precariedad laboral y la discriminación de este colectivo, así como reducir la tasa de personas gitanas jóvenes que ni trabajan ni estudian ni se forman entre los 16 y 30 años.

Además, ha apostado por incrementar el empoderamiento, la participación y la activación de la mujer gitana en el mercado laboral; revalorizar y cualificar la población gitana que se dedica al comercio ambulante, e impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida y el reciclaje para encontrar nuevas oportunidades laborales.