El BOC publica el decreto regulador del Consejo de Políticas de Juventud

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SANTANDER 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el decreto que regula la organización y el funcionamiento del Consejo de Políticas de Juventud como órgano colegiado encargado de articular la cooperación y coordinación interinstitucional en materia de juventud.

La consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, ha señalado que esta publicación representa un paso más para avanzar en el despliegue de la Ley de Juventud y acelera la puesta en marcha de uno de sus principales instrumentos de planificación y coordinación.

También se ha referido a la importancia de poner en marcha este órgano, cuya aprobación resulta "imprescindible" para avanzar en la elaboración del I Plan Integral de Juventud de Cantabria, en cuya redacción la Ley prevé la participación de la Administración de Cantabria, entidades locales y órganos de representación juvenil autonómicos.

A través de las disposiciones del decreto, el Consejo de Políticas de Juventud se configura como un órgano colegiado dependiente de la Consejería competente en materia de Juventud cuyas funciones se centran en el impulso de las políticas de juventud en Cantabria; fomentar la coordinación interinstitucional en estas políticas; proponer directrices para la redacción del Plan Integral de Juventud de Cantabria; informar sobre el contenido de dicho Plan; y evaluar sus resultados.

Además de los miembros que integran este Consejo, el decreto regula el funcionamiento del pleno y las funciones de la presidencia, vicepresidencia, secretaría y vocalías. También prevé la creación de comisiones especializadas por temáticas.