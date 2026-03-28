Bomberos acuden a una peluquería de Santoña por humo producido por un cortocircuito - 112 CANTABRIA

SANTANDER 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han acudido esta noche a una peluquería de Santoña cuyo local se encontraba lleno de humo y hollín debido a un cortocircuito.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el establecimiento, ubicado en la calle Juan de la Cosa, a los efectivos autonómicos del parque de emergencias de Laredo, para atender este suceso que se saldó sin heridos, según ha informado en su red social 'X'.