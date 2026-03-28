Bomberos acuden a una peluquería de Santoña por humo producido por un cortocircuito

Bomberos acuden a una peluquería de Santoña por humo producido por un cortocircuito
Bomberos acuden a una peluquería de Santoña por humo producido por un cortocircuito - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 28 marzo 2026 14:30
Seguir en

SANTANDER 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han acudido esta noche a una peluquería de Santoña cuyo local se encontraba lleno de humo y hollín debido a un cortocircuito.

El Centro de Atención a Emergencias 112 movilizó hasta el establecimiento, ubicado en la calle Juan de la Cosa, a los efectivos autonómicos del parque de emergencias de Laredo, para atender este suceso que se saldó sin heridos, según ha informado en su red social 'X'.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado