Bomberos intervienen en un escape de gas con llama en un edificio de Laredo

Bomberos acuden a un edificio de Laredo
Bomberos acuden a un edificio de Laredo - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 5 diciembre 2025 20:15

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han intervenido este viernes en un escape de gas con llama en un edificio de Laredo y que ha sido provocado por un cortocircuito eléctrico que había perforado una tubería.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado hasta el lugar a los efectivos autonómicos tras recibir un aviso por un incendio en la cubierta del inmueble.

Sin embargo, a su llegada, los bomberos han comprobado que se trataba de un escape de gas con llama. Por ello, han procedido a cortar el suministro y han aislado el cableado sin que haya sido necesario desalojar el edificio, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado