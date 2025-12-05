Bomberos intervienen en un escape de gas con llama en un edificio de Laredo

Bomberos acuden a un edificio de Laredo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han intervenido este viernes en un escape de gas con llama en un edificio de Laredo y que ha sido provocado por un cortocircuito eléctrico que había perforado una tubería.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado hasta el lugar a los efectivos autonómicos tras recibir un aviso por un incendio en la cubierta del inmueble.

Sin embargo, a su llegada, los bomberos han comprobado que se trataba de un escape de gas con llama. Por ello, han procedido a cortar el suministro y han aislado el cableado sin que haya sido necesario desalojar el edificio, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.