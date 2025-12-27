La Bonoloto deja un premio de más de 82.000 euros en Los Corrales de Buelna - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto del viernes ha dejado un premio de 82.673,26 euros en Los Corrales de Buelna.

Se trata de un boleto de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) que se ha validado en el Despacho Receptor número 69.600 de la Avenida de Cantabria 23.

Se trata de un sorteo en el que no ha habido boletos acertantes de primera categoría y sólo ha habido otro ganador de segunda, en Cádiz.

Al no haber acertantes de primera categoría (seis aciertos), el importe correspondiente pasa a engrosar el bote para el siguiente sorteo, donde un único acertante podría ganar 900.000 euros.