Buruaga acoge con orgullo la vuelta de De la Serna: "Muy buena noticia para el PP, España y Cantabria"

Espera celebrar el Congreso regional "antes de verano" y posteriormente renovar las Juntas locales "en septiembre u octubre"

TORRELAVEGA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los 'populares' de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha recibido con "muchísima satisfacción y muchísimo orgullo" la vuelta a la política de Iñigo de la Serna, que considera "una muy buena noticia para el PP, para España y para Cantabria".

"Es uno de los nuestros y lo seguirá siendo siempre", ha respondido Sáenz de Buruaga a preguntas de la prensa sobre la reincorporación de De la Serna tras ser propuesto como secretario del Comité Electoral Nacional por el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

"Es un orgullo que haya recuperado a una persona de la valía personal, de la experiencia política y de la capacidad de gestión que ha demostrado Iñigo de la Serna", ha sentenciado la 'popular' tras una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido en Torrelavega junto a la portavoz municipal del PP, Marta Fernández-Teijeiro.

De la Serna, que fue alcalde de Santander y ministro de Fomento en el Gobierno de Mariano Rajoy, está dedicado a la actividad privada desde que éste fue desalojado de Moncloa por una moción de censura. Su cargo en la nueva dirección del PP que lidera Feijóo será compatible con esa actividad, que seguirá manteniendo, por lo que la presidenta del PP cántabro ha destacado que asumir ese puesto "evidencia su respaldo" al proyecto del partido.

Asimismo, cree que con este nombramiento se demuestra que "es un proyecto de largo alcance para el que Feijóo cuenta con personas de muchísimo prestigio que están en este momento en la sociedad civil".

Y cuestionada por la posibilidad de que De la Serna regrese a la política regional o nacional, Buruaga, "por respeto", no ha querido hacer "lecturas" que "no le corresponden", pues el futuro del exministro es "una decisión no solo política, sino también de vida", y que deben anunciar él mismo y el líder nacional.

"No hablo de hipótesis". "La política me ha enseñado que no es bueno hacer futuribles y que no es bueno predecir lo que va a ocurrir", ha sentenciado, limitándose a trasladar a De la Serna "todo su apoyo" e incidir en que "es muy bueno contar con su respaldo" en el partido.

RENOVACIÓN DEL PARTIDO EN CANTABRIA

Por otro lado, Buruaga ha hablado de la "asignatura pendiente" que tiene ahora el partido en Cantabria: la celebración del Congreso regional, que cree que se debe llevar a cabo "cuanto antes, mejor" y espera que sea antes del verano. Y posteriormente se renovarán las Juntas locales, un proceso que "lo ideal" sería llevar a cabo "en septiembre u octubre".

"Es muy importante engranar el partido para estar en las mejores condiciones para afrontar el próximo reto que tenemos, que es ganar las elecciones municipales y autonómicas dentro de un año", ha dicho.

Y tras la reciente renovación del PP a nivel nacional con la sustitución de Feijóo por Pablo Casado, las direcciones autonómicas están ahora en un "impás" por las elecciones en junio en Andalucía, en las que no quieren interferir con cuestiones internas del partido.