Buruaga advierte que las elecciones son "entre el PP y cinco marcas pro-Sánchez"

Publicado 03/10/2019 20:59:58 CET

Anima al PRC a sumarse al acuerdo para que la campaña sea austera

SANTANDER, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha advertido esta noche de que las elecciones del 10 de noviembre son "entre el PP y cinco marcas pro-Sánchez" y ha pedido a los cántabros que sumen su voto en torno a su partido porque, su juicio, es "el único que puede ganar al PSOE".

"En Cantabria solo hay dos opciones electorales: el Partido Socialista o el Partido Popular, porque todas las demás, el PRC, Ciudadanos, Podemos y Vox, vienen a ayudar a Sánchez", ha afirmado Sáenz de Buruaga durante su intervención en la Junta Directiva Regional, convocada para abordar la estrategia electoral y movilizar el aparato del partido ante la nueva convocatoria de elecciones.

Según la presidenta 'popular', "el PRC, que ha apostado siempre por Sánchez y es igual a votar a Sánchez, se ha convertido por voluntad propia en un satélite socialista", mientras que "Ciudadanos, que con sus virajes habituales pasó de no querer sentarse con Sánchez a brindarle su abstención, es un partido que no sabe qué hará mañana". Y Podemos, ha añadido, no va a poder decirle al candidato socialista por tercera vez que no.

Sobre Vox, ha advertido de que esta formación "ni saca un diputado en Cantabria ni deja que el PP saque el segundo" y "tampoco ayuda a que haya una mayoría popular en el Senado para controlar a Torra y a los que quieren desmantelar España".

Y ha recordado que el PP se quedó en Cantabria a 13.000 votos de ganar las elecciones de abril, unos comicios en los que Vox obtuvo 40.000 votos que "solo sirvieron para dar la victoria a Sánchez y el quinto diputado por los pelos al PRC".

Por todo ello, "las elecciones en Cantabria son entre el Partido Popular y las cinco marcas pro-Sánchez", ha dicho Buruaga y ha defendido que su partido es "el único que puede ganar al PSOE y el único que puede hacer que el Gobierno de la Nación abandone la parálisis en la que tiene sumida a Cantabria".

Durante su intervención ante la Junta Directiva, la dirigente 'popular' ha hecho hincapié en que "el PP concurre a estas elecciones en Cantabria con el objetivo de ganar, no de empatar", adelantando al PSOE y consiguiendo al menos dos diputados y tres senadores.

Buruaga ha asegurado que "el vuelco es posible si el electorado opta por ser práctico, por el voto unido, necesario y útil, por el voto al Partido Popular".

Según la dirigente 'popular', "los ciudadanos ya han visto que no hay posibilidad alguna de sustituir al PP, el único partido que puede plantar cara y evitar una hegemonía socialista en el país; han visto el coste de la división y el coste del no al PP y han entendido que la fragmentación del voto en el centro-derecha es el mayor salvavidas de Pedro Sánchez".

Y ha pedido a los cántabros que "unan en las urnas a través del Partido Popular lo que Ciudadanos no ha querido unir a través de España Suma, porque hay que sumar en torno al que puede ganar y el único que puede hacerlo también en Cantabria es el PP".

PIDE AL PRC QUE SE SUME AL ACUERDO POR UNA CAMPAÑA AUSTERA

Buruaga ha asegurado también que el PP va a hacer "una campaña cercana, pegada a la realidad de la gente, en positivo, constructiva y la más austera que se recuerda". "Los españoles merecen más propuestas y menos propaganda", ha dicho la dirigente 'popular', quien se ha referido al acuerdo alcanzado entre todos los partidos para eliminar toda la publicidad exterior al que espera que se sume el PRC. "Ya está tardando", ha apostillado.

No obstante, ha apuntado que no duda de que los regionalistas se sumarán finalmente porque "no se puede estar desbarrando todo el día con las elecciones, diciendo que esto es un desastre y que los cántabros están hartos y seguir siendo el que más gasta en una campaña electoral, porque eso no es predicar con el ejemplo, eso no es ser ni coherente ni ejemplar", ha dicho.

"Espero que secunde el comportamiento de todos, que hable menos y haga más y que, en definitiva, se aplique a sí mismo las reglas del juego que todos los partidos hemos aceptado en Cantabria", ha concluido.

La Junta Directiva Regional ha ratificado el nombramiento de la secretaria autonómica, María José González Revuelta, como coordinadora de la campaña, mientras que Isabel Urrutia presidirá el Comité Electoral. Este órgano formulará de manera inminente la propuesta de candidatura al Congreso y al Senado que aprobará definitivamente el Comité Electoral Nacional.