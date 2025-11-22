Buruaga afirma que Cantabria está "inmersa" en el cambio de su modelo productivo basado en la tecnología y la innovación

SANTANDER, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que su Ejecutivo está "inmerso" en un proceso de cambio del modelo productivo de la región, impulsado por la tecnología y la innovación.

Así lo ha manifestado tras una reunión que ha mantenido con el director general de la multinacional NTT Data Iberia, Víctor López-Barrantes, y el responsable de la Zona Norte, José Ortega.

Se trata de sectores en los que esta empresa es líder con más de 30 mil millones de dólares en ingresos y donde atiende al 75 por ciento de las empresas de la Fortune Global 100. Es uno de los principales proveedores mundiales de inteligencia artificial e infraestructura digital.

"Cantabria está dando un paso al frente. Estamos construyendo un modelo productivo más sólido, diversificado y competitivo, donde la tecnología, la digitalización y la innovación son pilares fundamentales. No es una opción, es la vía para crecer económicamente, garantizar el bienestar y crear nuevas oportunidades para los jóvenes", ha detallado Buruaga, quien ha estado acompañada en el encuentro por el consejero de Industria, Eduardo Arasti.

Ha asegurado que el objetivo de su Gobierno es "crear una región capaz de generar y retener proyectos de alto valor añadido", y ha explicado la intención de que las empresas que apuestan por la innovación "encuentren en Cantabria el entorno adecuado para crecer, y que los jóvenes puedan desarrollar su carrera sin marcharse fuera".

Según ha destacado Buruaga en nota de prensa, NTT Data es "ejemplo" de empresa que crece en la región. Y es que la multinacional desembarcó en 2018 con una plantilla que no superaba los diez empleados y actualmente, cuenta con medio millar, entre sus dos centros de trabajo ubicados en Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), siendo el objetivo seguir creciendo "con rigor" en empleo durante los próximos años.

CENTRO DE DATOS Y PARQUE CIENTÍFICO DE LA SALUD

Por otra parte, la líder del Ejecutivo cántabro ha aprovechado la reunión para presentar a los representantes de la empresa los dos proyectos "estrella" de la región, en materia de tecnología e innovación, como son el Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira' y el Parque Científico de la Salud.

Les ha explicado que ambos presentan unas oportunidades "inmensas", ya que, además de crear riqueza y empleo, van a atraer empresas tecnológicas "de primer nivel" para impulsar "ese cambio hacia sectores más innovadores".