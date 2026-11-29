La presidente del PP y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, votando. - PP

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP y del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha animado este domingo a los cántabros a acudir a las urnas para impulsar "un cambio necesario" y "a mejor" para Cantabria y España, en una jornada en la que, a su juicio, los ciudadanos tienen "la última palabra".

"Por fin, el día que llevábamos tanto tiempo esperando. Hoy es el día en el que hablan las urnas", ha afirmado Buruaga en un audio remitido por la formación, en el que ha llamado a la participación porque "votar es la única manera de cambiar las cosas".

La dirigente 'popular' ha señalado que en estos comicios no está en juego únicamente un Gobierno o un partido, sino también "la sociedad que queremos" y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

En este sentido, ha defendido que es el momento de "dejar atrás el pasado y mirar al futuro con confianza" para que España recupere "la convivencia, la moderación y la calidad democrática".

Buruaga ha apelado a los cántabros a contribuir a ese cambio "con ilusión, en libertad y sin miedo", y siendo conscientes de su responsabilidad como ciudadanos.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de las miles de personas movilizadas en Cantabria para garantizar el desarrollo de la jornada electoral con normalidad democrática.

Además, a preguntas de la prensa sobre cómo afronta la tarde electoral, ha asegurado que espera pasar el día "con tranquilidad y normalidad" y que, en torno a las 19.00 horas, se trasladará a la sede del PP para seguir el escrutinio acompañada de su equipo.

"Espero que al final podamos celebrar, sobre todo que pueda celebrar España, que es de lo que hoy se trata: que celebremos España y los españoles", ha concluido Buruaga, que ha ejercido su derecho a las 11.00 horas, en el CEIP Eloy Villanueva de Santander.