Buruaga destaca su "agenda reformista" con un 9,5% más de empresas tecnológicas y avanza más medidas para el emprendedor

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visita Ingemotions con motivo de su 15º aniversario - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado los resultados de la "ambiciosa agenda reformista" que su Ejecutivo ha puesto en marcha en materia de innovación, con un crecimiento del 9,5% de las empresas tecnológicas y el posicionamiento de la comunidad autónoma como la segunda que más ha mejorado en este ámbito desde 2023.

Unos resultados que "empiezan a ser visibles" y generan un importante efecto tractor sobre el resto de la economía y que previsiblemente irán a más con "nuevas actuaciones y estímulos en materia de fiscalidad, simplificación administrativa y acompañamiento para el emprendedor en las fases de lanzamiento y escalada del proyecto", ha declarado.

A todo ello se sumarán la Ley de Starups en la que el Ejecutivo está trabajando y que ayudará a "consolidar a Cantabria como polo de atracción de empresas de base tecnológica", y la nueva línea específica de incentivos destinada a subvencionar el arrendamiento de robots en centros de trabajo, que este jueves aprobó el Consejo de Gobierno.

Durante la celebración del 15º aniversario de la empresa Ingemotions, ubicada en el Parque Empresarial Besaya de Reocín, la presidenta ha abogado "por estar cerca y responder a las necesidades de las empresas que están transformando la economía cántabra".

En este sentido, ha destacado el apoyo del Ejecutivo a una empresa "que representa todo lo bueno que hay en Cantabria" y que en esta legislatura ha recibido cerca de un millón de euros en subvenciones dirigidas a la contratación y formación de talento especializado, y al desarrollo de proyectos innovadores como el robot de soldadura autónomo, con una aportación de más de 200.000 euros.

"Tecnología, digitalización e innovación son los motores de la nueva economía, esa palanca tangible para ganar competitividad, crecer y generar oportunidades y bienestar. Y ahí es donde confluyen los objetivos de empresas como Ingemotions y la acción de este Gobierno", ha asegurado la presidenta, que ha apostado por continuar con las medidas para que "Cantabria pueda ser protagonista de la transformación digital que ya está definiendo el mundo".

"Queremos generar conocimiento, posicionarnos como referente tecnológico, atraer empresas de alto valor añadido y que los jóvenes encuentren oportunidades aquí para desarrollar su talento y su proyecto de vida", ha afirmado.

Además, ha defendido la democratización de la tecnología para hacerla "más accesible en términos económicos y operativos para que las empresas cántabras y también las pymes, que sostienen nuestra economía, puedan competir en un mercado cada vez más globalizado".

AGENDA DIGITAL

Entre las medidas que la presidenta ha recordado en materia de innovación, ha subrayado el impacto de la Agenda Digital, "un arsenal de medidas" que ha permitido "triplicar la inversión en innovación, acelerar la transformación del tejido industrial hacia la industria 4.0 y atraer nuevas empresas tecnológicas, fomentar el emprendimiento disruptivo y la transferencia del conocimiento, y potenciar la formación especializada y las titulaciones asociadas a las TIC para preparar a la próxima generación de profesionales digitales".

Según ha valorado, los resultados de esta Agenda y del resto de medidas -bajada de impuestos, simplificación administrativa y desarrollo de suelo industrial- están dando resultados y, así, desde 2023 Cantabria ha escalado diez posiciones en el ranking europeo de innovación y el empleo en el sector TIC ha crecido un 13% en los dos últimos años, casi cuatro veces más que el crecimiento medio de la afiliación.

SUBVENCIONES PARA ROBOTS EN CENTROS DE TRABAJO

La jefa del Ejecutivo también se ha referido al decreto que este jueves aprobó el Consejo de Gobierno para la concesión directa de subvenciones destinadas al fomento de la prevención de riesgos laborales en pequeñas y medianas empresas, en el marco de la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2028.

Entre las cinco líneas de actuación, se incluye una denominada 'Robots' y orientada a incentivar el uso de robots industriales y robots móviles autónomos a través del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

Los otros cuatro ejes son: 'Mejora', para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo; 'Integra', para promocionar la integración de la prevención de riesgos laborales; 'AVRA', para fomentar actividades de prevención, asistencia técnica y formación en esta materia, y 'Refuerzo', de apoyo específico a la actividad preventiva en las pequeñas empresas.

Estas ayudas, según recoge el decreto, van dirigidas pequeñas y medianas empresas del sector privado, incluyendo autónomos y mutualistas de colegio profesional que cumplan los requisitos del decreto.

Buruaga ha estado acompañada en el acto por el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti; el alcalde de Reocín, Pablo Diestro; el segundo teniente de alcalde de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, y los responsables de Ingemotions, César Oruña y Alberto Odriozola.

Ambos han agradecido el apoyo del Gobierno y el esfuerzo del equipo humano de Ingemotions para posicionar a la empresa como un referente en ingeniería industrial y robotización.

Concretamente, Oruña, fundador de la compañía, ha reafirmado su compromiso de "seguir liderando desde Cantabria el cambio tecnológico".

INGEMOTIONS

La empresa Ingemotions inicio su actividad en 2011 y, en estos 15 años de trayectoria, se ha convertido en un "referente indiscutible en el norte de España en robótica y automatización industrial", ha señalado la presidenta.

En el acto de hoy, los responsables de la empresa han presentado "una nueva etapa estratégica" en la que Ingemotions comenzará a diseñar y a desarrollar maquinaria y componentes de hardware que serán fabricados en China y, posteriormente, integrados, programados y dotados de estándares europeos y la certificación de marcado CE desde España, contando con el servicio posventa de la empresa cántabra.

Un avance que podría generar hasta cinco millones de euros adicionales de facturación durante el primer año de actividad, con la previsión de alcanzar los 18 millones de euros de facturación en 2027, y una plantilla que pasaría de 130 a 150 trabajadores.

Además de la planta de Reocín, la compañía tecnológica también tiene una sede en Valencia, que abrió a finales del año pasado, y desarrolla proyectos a nivel internacional para los sectores de la automoción, alimentario, logístico, farmacéutico, terciario, obra civil o químico, entre otros.

"Una empresa de vanguardia, que abre nuevas líneas de negocio, que se expande a otras regiones y es capaz de afrontar grandes proyectos con las tecnologías más avanzadas desde la comarca del Besaya, uno de los pilares industriales de nuestra comunidad", ha apuntado de Buruaga.