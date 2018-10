Buruaga dice que De la Serna "jugará el papel que quiera" en el PP de Cantabria

Publicado 27/07/2018 13:28:39 CET

SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, ha afirmado que el exministro de Fomento Iñigo de la Serna tiene "las puertas abiertas" en el Partido Popular de Cantabria, en el que es "un puntal fundamental", y será valioso "en el papel que él quiera jugar".

Buruaga ha afirmado que personas de la "capacidad y valía" de la exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría y del exministro y exalcalde de Santander "van a seguir jugando un lugar destacado en el PP, porque no nos podemos permitir el lujo de dejarles por el camino".

La presidenta de los 'populares' cántabros ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa tras la negativa del exministro a aceptar la secretaría de área que el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, le ha ofrecido en la nueva dirección nacional.

"ESTÁ HABIENDO INTEGRACIÓN REAL"

Buruaga ha expresado su "profundo respeto" a esta decisión que no ha querido valorar porque "las decisiones de integración son personales e individuales" y "cada uno elige libremente". No obstante, ha defendido que tras el Congreso del PP, que dio la victoria a Pablo Casado frente a Saénz de Santamaría, "está habiendo una integración real", y ha opinado que Casado entiende la integración "de una manera muy similar" a la suya.

Al respecto, ha dicho que "no se trata de negociaciones entre rivales, sino de conversaciones entre compañeros, no estamos hablando de decisiones en bloque, ni de porcentajes, cuotas de poder y reparto de sillones, sino de puertas abiertas para participar en todos los ámbitos, que no tienen que limitarse al comité de dirección", porque "hay muchos ámbitos y niveles de participación y responsabilidad".

Ha destacado que una docena de personas de la candidatura de Saénz de Santamaría se ha sumado al nuevo comité directivo y queda una persona de libre designación. En todo caso, ha defendido que el hecho de que personas "relevantes" como Iñigo de la Serna hayan decidido no hacerlo, "por razones que desconozco pero respeto", "no es justo" deducir que "no están al servicio del PP, y su presidente".

"Esa no es ni su naturaleza, ni su estilo; esté donde esté va a ser leal, va a seguir trabajando, y se va a dejar la piel por el PP, por su presidente y por España", ha dicho la número uno de los populares cántabros, quien ha insistido en que De la Serna "no debe quedarse por el camino".

En su opinión, "la política no debe dejar escapar" a una persona como el exministro, "un compañero extremadamente valioso, que nunca se ha ido de Cantabria", y que "suma, aporta, construye desde la capacidad y la lealtad".

MASTER DE PABLO CASADO

Sobre el polémico master de Casado, Buruaga ha respondido que "no tiene la menor duda" de que si ha dado el paso de optar a la presidencia del PP, es porque "no tiene absolutamente nada que ocultar, y que va a seguir dando las explicaciones que se le requieran.

La presidenta del PP ha opinado que se trata de "una maniobra de desgaste ahora intensificada, porque recae sobre quien recae", pero que tiene "poco recorrido", y ha criticado que "una sospecha se convierta en una presunción de culpabilidad".