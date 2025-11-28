Buruaga encabeza la representación del PP de Cantabria en la concentración del domingo en Madrid contra la corrupción

Cartel - PP

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta autonómica del Partido Popular, María José Saénz de Buruaga, encabezará la representación cántabra del PP que asistirá a la concentración convocada el próximo domingo, 30 de noviembre, a las 12 horas en el Templo de Debod, en Madrid, contra la corrupción y los que la sostienen y para la que el partido fletará autobuses gratis desde Santander.

Todas aquellas personas que quieran participar podrán confirmar asientos en los autobuses que saldrán desde la capital cántabra llamando al teléfono de la sede del Partido Popular de Cantabria (942 29 00 00) hasta las 17.30 horas de hoy viernes, 28 de noviembre.

Se trata de una concentración abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España, tras la decisión de la Justicia de enviar a prisión a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, exnúmero dos del PSOE y mano derecha de Sánchez, y a su exasesor Koldo García Izaguirre, ha explicado el PP en un comunicado.

El partido considera que no puede normalizarse todo lo que está ocurriendo en el país: "cuando todos los que encumbraron a Pedro Sánchez entran en la cárcel; el presidente debe salir de otro, del Palacio de la Moncloa".

Junto a la presidenta Buruaga, está previsto que asistan a la concentración la secretaria autonómica, María José González Revuelta; el coordinador general y portavoz parlamentario, Juan José Alonso; los parlamentarios nacionales y autonómicos del PP, así como alcaldes, afiliados y simpatizantes.