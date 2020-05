Buruaga: "Entiendo la indignación de Revilla: apoya a Pedro Sánchez y él nos roba la cartera"

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado este viernes que "entiende perfectamente la indignación y el sentimiento de traición de Miguel Ángel Revilla hacia Pedro Sánchez, porque le apoya y él se lo devuelve robándonos la cartera a todos los cántabros.

"Revilla apoya a Sánchez, gobierna en Cantabria con Pedro Sánchez y él nos roba la cartera", ha afirmado la líder del PP y de la oposición al Gobierno regional, quien comparte la "indignación de todos los españoles" por el acuerdo suscrito por el PSOE y Unidas Podemos con Bildu que "no solo supone derogar la reforma laboral, sino también ventajas económicas para Navarra y el País Vasco".

Buruaga ha afirmado en un comunicado que "mientras Revilla decía sí en el Congreso de los Diputados a la exigencia de una quinta prórroga del estado de alarma, Sánchez estaba debajo de la mesa negociando con Bildu un acuerdo que mercadea y pone precio al empleo de miles de cántabros y que además regala a otras comunidades autónomas a cambio de unos votos lo que es nuestro, lo que es de Cantabria".

Según la dirigente 'popular', ese acuerdo es "la medida perfecta de quién es Pedro Sánchez, un presidente que no tiene límites, que traiciona a sus socios, engaña a sus ministros y miente a todos los españoles, y que es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse y hacer prevalecer sus intereses personales".

"Primero", ha añadido Buruaga, "vimos cómo no le importó subastar España para ser investido presidente y ahora, en medio de una crisis sanitaria y económica nunca conocida en este país, pone precio al empleo de millones de españoles y los arroja al paro".

La presidenta de los 'populares' cántabros ha afirmado, además, que este acuerdo "dinamita en un momento económico crítico una alianza estratégica con los empresarios que, junto con los trabajadores, son los que tienen que sacar adelante este país a pesar de Sánchez y de sus políticas nefastas".

"Todos los cántabros estamos indignados, yo estoy indignada, Revilla está indignado con un presidente que intenta engañar a todos todo el tiempo, que miente a los españoles y que ha convertido este país en un mercado persa", ha añadido.

INSTA A REVILLA A CAMBIAR DE ESTRATEGIA

Buruaga ha advertido de que "de indignación no come Cantabria" y ha opinado que el presidente de la Comunidad "debería reflexionar, dejar de consentir a Sánchez engaño tras engaño, elevar el listón de la reivindicación y, sobre todo, pensar a qué está llevando a Cantabria su asociación con el PSOE".

"Le instamos a cambiar de estrategia, alzar la voz y ejercer la reivindicación, porque va de engaño en engaño" a Cantabria, ha dicho Buruaga, quien ha recordado que el Gobierno de Sánchez "no solo no ha cumplido uno solo de los compromisos con Cantabria, sino que además no paga lo que debe".