Buruaga felicita a Diego Botín y Florian Trittel proclamados campeones del mundo de 49er en Cagliari este fin de semana

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha felicitado a Diego Botín y Florian Trittel proclamados campeones del mundo de 49er en Cagliari, Italia, este fin de semana, "quienes, por fin, han conseguido el gran título que faltaba en su palmarés, ya que une este al de campeones de Europa y olímpicos".

Además, el Gobierno también ha querido destacar el triunfo de la deportista Pilar Santibañez, jugadora de la selección española de padel, quien ha conseguido el Campeonato de Europa veteranos en Valencia, revalidando el título que consiguió en el 2023.

"Ha sido un fin de semana excepcional", ha subrayado este lunes el consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, pues los deportistas cántabros "han brillado en distintas competiciones internacionales dando testimonio de la excepcional calidad de nuestro deporte".

En el caso de Botin y Trittel, ha destacado que este título enriquece los ya conseguidos, "lo que coloca a estos dos deportistas en la cúspide de la vela internacional actual, y a Diego Botín, como perfecto heredero de una saga de grandes nombres que nuestra región ha dado a la historia de este deporte".

En el caso, de Santibañez, el titular de Deporte ha valorado su "amplia y fecunda trayectoria deportiva que ha convertido a Pilar en una pieza fundamental del padel femenino europeo en su categoría".