Buruaga garantiza que las nuevas gradas de las Instalaciones 'Nando Yosu' estarán listas en junio

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante la IV Gala organizada por la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas del Real Racing Club (AUPA). - OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha garantizado que las nuevas gradas de las Instalaciones 'Nando Yosu' de la Albericia, en Santander, estarán listas en junio, tras una inversión de más de 542.000 euros.

Así lo ha manifestado este miércoles durante la IV Gala organizada por la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas del Real Racing Club (AUPA), en la que ha reafirmado el apoyo del Ejecutivo al club y su fundación, con actuaciones como esta.

En esta línea, ha destacado las iniciativas educativas y de promoción de la salud pública y emocional de los jóvenes, así como las de inclusión social que lleva a cabo el Gobierno junto al club.

Además, ha avanzado que este mes una representación del Ejecutivo acompañará al Racing a Europa en la presentación de su proyecto Victoria, dirigido a proteger, educar y cuidar a menores y adolescentes en el ámbito deportivo, ha informado el Gobierno.

"No es solo un equipo, es un sentimiento en el que todos los que somos de esta tierra nos reconocemos" y que "está más fuerte y está más vivo que nunca", ha asegurado al mostrar su satisfacción como jefa del Ejecutivo y su orgullo como cántabra y racinguista por sentir "parte de esa ilusión" ante el posible ascenso del club esta temporada.

También, ha señalado "el momento fantástico en lo social y deportivo" que vive el Racing "tras superar las sombras del pasado", y ha agradecido la apuesta y el buen hacer de Sebastián Ceria y Manolo Higuera, "el compromiso diario de todos los trabajadores del club, la implicación y talento de jugadores y cuerpo técnico, y la fidelidad de una afición única, que no falló en los momentos más difíciles".

Asimismo, ha apuntado "la implicación y lucha de AUPA para desalojar a unos propietarios nefastos y devolver el club a sus aficionados" porque esta asociación "siempre creyó en el Racing y fue fundamental para rescatarlo cuando iba a la deriva hace más de una década".

"El Racing es hoy marca Cantabria", ha afirmado la presidenta, durante su intervención en una gala en la que se han entregado los galardones que reconocen a racinguistas y entidades colaboradoras en ámbitos más allá de lo deportivo.

PREMIOS

En la gala, se han entregado además los galardones de siete categorías y se ha investido como socio de honor de AUPA al párroco de Liérganes, Hilario Obregón, que en los últimos años pronuncia el sermón al equipo en el Santuario de la Bien Aparecida al inicio de la temporada.

El premio 'Gesta Deportiva' ha sido para los delanteros Javi Guerrero y Aitor Aguirre. Mientras tanto, Pedro Munitis ha recibido el 'Premio Valores Racinguistas' y José Manuel Holgado y Raúl Gómez Samperio han sido distinguidos como embajadores culturales.

Asimismo, el premio 'Aficionado' ha sido para La Gradona de los Malditos, se ha premiado la trayectoria racinguista del delegado del equipo desde 2007, Delfín Calzada, y se ha reconocido a Miriam Peña, como vínculo de los aficionados con el Consejo de Administración y primera mujer en él, y a Café Dromedario.