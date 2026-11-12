Buruaga llama a los cántabros a "acabar con el sanchismo" en el arranque de la campaña electoral

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SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha llamado a los cántabros a "acabar con el sanchismo" el próximo 29N en el acto de inicio de campaña celebrado este jueves en Torrelavega.

La también presidenta de Cantabria ha reivindicado que "España tiene que ganar a Sánchez y tiene que volver a funcionar", en su intervención en la Plaza de La Llama, en la que ha estado acompañada por las cabezas de lista del Partido Popular al Congreso y al Senado Isabel Urrutia y Gema Igual, respectivamente, entre otros.

"Comienza una campaña decisiva para Cantabria y para España, porque hoy se inicia la cuenta atrás para acabar con el sanchismo", ha remarcado Buruaga, que ha animado a los 'populares' a salir "con toda la fuerza, con toda la ilusión y toda la determinación" para ganar las elecciones generales.

A su juicio, los cántabros tienen el 29N la oportunidad de poner fin a una etapa "marcada por la división, la mentira y el deterioro de nuestras instituciones".

Buruaga ha defendido el proyecto del Partido Popular para "levantar lo que se ha hundido, fortalecer el Estado, regenerar la democracia, unir a los españoles y recuperar la ambición y la autoestima nacional".

"Programa, gestión y España" son las señas de identidad de la alternativa del PP, ha subrayado.

En cuanto a Feijóo, ha manifestado que es "el presidente que España necesita, un líder con experiencia de gestión, firme, que cumple su palabra y que rinde cuentas".

Y también para "proteger a los ganaderos frente al lobo", porque, en su criterio, "el verdadero lobo de los ganaderos cántabros se llama Partido Socialista".

En clave autonómica, ha defendido que Cantabria necesita un Gobierno de España que "acompañe y no ponga obstáculos" para impulsar políticas de vivienda, "acabar con la okupación en 48 horas" y apoyar los proyectos industriales y empresariales, especialmente en la comarca del Besaya o el parque eólico del Escudo.

Una Administración para "seguir bajando los impuestos, aprobar presupuestos cada año y ejecutar las infraestructuras de comunicación pendientes", ha añadido Buruaga.

Respecto a los candidatos del PP por Cantabria para el Congreso y el Senado, ha destacado su "preparación y compromiso" y que defenderán los intereses de la región y de España.

Por otra parte, ha reivindicado una campaña "honesta, constructiva y centrada en propuestas y soluciones", con España y los españoles como protagonistas.

"Las victorias no caen del cielo. Hay que ir a por ellas, hay que trabajarlas", ha remarcado Buruaga, que ha llamado a los afiliados y simpatizantes del Partido Popular a no confiarse y a mantener la movilización durante toda la campaña. "No vamos a fallar porque no nos lo podemos permitir", ha concluido.

UNA VICTORIA CONTUNDENTE

Por su lado, Isabel Urrutia ha llamado a concentrar el voto en el PP para lograr una "victoria contundente" de Feijóo que permita "poner fin al Gobierno de Sánchez y abrir una nueva etapa política en España".

Así, ha subrayado que el líder 'popular' representa "la garantía de futuro que necesita España" y ha reivindicado el modelo de Gobierno de Buruaga en Cantabria como ejemplo de las políticas que este partido quiere trasladar al conjunto del país.

En este sentido, ha puesto en valor su gestión, destacando "la convergencia económica, la reducción del desempleo y una forma de gobernar basada en el diálogo, el entendimiento y la solución de los problemas de los ciudadanos".

Urrutia ha destacado que "Feijóo quiere llevar a España las mismas políticas y la misma forma de hacer política que tiene Buruaga en Cantabria".

Urrutia ha apostado por un cambio político "que permita aliviar la presión fiscal sobre autónomos y empresas, apoyar al sector ganadero, recuperar la calidad educativa y garantizar que el trabajo permita llegar a fin de mes".

Además, ha reivindicado "la necesidad de recuperar las instituciones, respetar el Estado de Derecho y devolver la seguridad y la confianza para que los españoles dejen de vivir con miedo".

Por último, Urrutia ha pedido a todo el equipo del PP que recorra cada rincón de Cantabria y trabaje hasta el último día de campaña "para convencer a los electores". En su opinión, "Cantabria quiere lo mejor para España y sólo puede ser con el PP".