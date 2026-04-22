Buruaga no cree que la sentencia sobre la vigencia del PSIR de La Pasiega vaya a afectar a las obras en curso

Archivo - Obras del centro logístico de La Pasiega. - EUROPA PRESS - Archivo

ARGOÑOS, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), no cree que, "en principio", la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que concluye que el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del Llano de La Pasiega, en Piélagos, no está en vigor vaya a tener "consecuencias" en el desarrollo de las obras en curso del futuro centro logístico.

El Ejecutivo regional mantiene su hoja de ruta en relación a La Pasiega, cuyas obras de la primera fase se encuentran en un "avanzado" estado de ejecución y continúan "con normalidad".

Así lo ha afirmado este miércoles, a preguntas de la prensa, Buruaga al ser cuestionada en Argoños por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC conocida este martes, y contra la que no cabe recurso, en la que confirma que el PSIR de La Pasiega no está en vigor dado que no fue publicado su texto íntegro en el BOC tras la aprobación definitiva en abril de 2022.

Y es que el tribunal considera que la publicación solamente de un vínculo o link que remita a una web no es suficiente para su entrada en vigor.

BURUAGA: "NO SE CUESTIONA LA VALIDEZ DEL PSIR SINO SU VIGENCIA"

Buruaga ha asegurado que la sentencia "en ningún caso cuestiona la validez" del PSIR sino la "vigencia".

"Lo que se cuestiona es si entró en vigor, si es de aplicación y si se puede aplicar como consecuencia de la falta de su publicación íntegra", ha indicado Buruaga, que también ha añadido que ello le hubiera correspondido al anterior Ejecutivo regional (PRC-PSOE).

EL GOBIERNO PREVÉ DECIDIR ESTA SEMANA SU ESTRATEGIA JURÍDICA

Buruaga ha señalado que se trata de una cuestión jurídica "muy compleja" y que hay que "analizar en profundidad".

Ha garantizado que el Gobierno no solo va a "reaccionar para defender la legalidad de la actuación" por parte de la Administración, sino también "para tratar de "garantizar" y "apuntalar la seguridad jurídica" del PSIR, así como de todas las actuaciones que "cuelgan" y derivan de él y "proteger el desarrollo de este proyecto y con él el interés general de la comunidad".

"Eso es lo que estamos haciendo en este momento, analizar jurídicamente esta cuestión para diseñar una estrategia jurídica con detenimiento, con rigor y con prudencia, ha dicho.

Buruaga ha avanzado que se trabaja "en dos vías". Una pasa por pedir la nulidad de las actuaciones en este procedimiento, algo que no ha descartado, ya que el Ejecutivo regional ha resultado afectado "sin haber sido parte" (es un recurso del Ayuntamiento de Piélagos contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander en relación a la liquidación del IBI).

Y por otro lado, se está "valorando la oportunidad y la conveniencia de proceder a la publicación íntegra del PSIR" ya que "lo prioritario en este caso es reforzar la seguridad jurídica de este instrumento y salvaguardar las actuaciones pendientes", como puede ser la firma del convenio de la estación intermodal de La Pasiega o el desarrollo de la segunda fase del PSIR, que además se pretendía anticipar.

En estos momentos se están analizando esas dos vías y "probablemente" el Gobierno adoptará una decisión "antes de que termine la semana".

LA SENTENCIA

La sentencia del TSJC resuelve un recurso de casación autonómica planteado por el Ayuntamiento de Piélagos contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander de mayo de 2024. En aquella resolución, la magistrada estimó el recurso de dos ciudadanos contra la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles de sus fincas del año 2023.

Hasta entonces, habían sido consideradas rústicas, y a partir de esa fecha les cobraron el IBI como urbanas en virtud del nuevo urbanismo planteado por el PSIR de La Pasiega.

Entonces, estos ciudadanos recurrieron la liquidación del IBI argumentando que sus fincas seguían siendo rústicas, ya que el PSIR de La Pasiega no había entrado en vigor al no haberse publicado íntegramente en el BOC.

Y es que el 5 de mayo de 2022 el Boletín Oficial de Cantabria publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprobaba definitivamente el PSIR de La Pasiega así como el índice de documentos que componen el proyecto singular, añadiendo que podía "consultarse y descargarse" en un enlace web.

Pues bien, contra esa sentencia que dio la razón a los dos particulares el Ayuntamiento de Piélagos presentó un recurso de casación autonómica ante Sala de lo Contencioso-Administrativo, solicitando aclarar "si basta para la entrada en vigor de un PSIR la publicación del acuerdo de aprobación definitiva remitiendo a una web electrónica para el acceso al contenido íntegro del plan".

Y la Sala responde fijando la siguiente doctrina: "Para la entrada en vigor de un PSIR es necesaria la publicación de la resolución de aprobación definitiva junto con la publicación íntegra del texto del PSIR en el Boletín Oficial de Cantabria, sin que sea suficiente la publicación por medio de remisión a una página web de otra administración".

Y añade que, en este caso concreto, "el PSIR no había entrado en vigor, la finca no tenía por lo tanto carácter de urbana y no podía liquidarse el IBI, y, en consecuencia, la sentencia de instancia es correcta".

DOS SENTENCIAS "CONTRADICTORIAS" EN SEIS MESES

Buruaga ha indicado que esta sentencia contradice lo que el mismo tribunal dictaminó en octubre de 2025 cuando dio por bueno el proceso expropiatorio de La Pasiega con la publicación del PSIR solo a través del link o vínculo que conduce a la web donde se accede al contenido completo del documento.

Interpretó entonces el TSJC que esa publicación era acorde a la realidad y al contexto social en plena era digital y así dictó su sentencia que no es firme, según ha recordado la presidenta, y está pendiente de admisión de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Seis meses después, el mismo tribunal considera que el PSIR no está en vigor al considerar que para ello es necesaria la publicación íntegra del documento en el BOC tras su aprobación definitiva.